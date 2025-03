Pixel 9 a soli 579€, con ulteriori 50€ di sconto per i Prime Student

Se state cercando uno smartphone che unisce prestazioni avanzate, un design elegante e un prezzo competitivo, il Pixel 9 è la scelta perfetta. In questo momento, potete acquistarlo al prezzo di soli 579€, che rappresenta il miglior affare mai visto per questo smartphone premium. Ma c'è di più: gli utenti Prime Student possono approfittare di un ulteriore sconto di 50€, portando il prezzo a soli 529€. Un'opportunità unica per chi cerca un telefono che offra il massimo.

Google Pixel 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 9 è consigliato a chi desidera uno smartphone all'avanguardia nell'intelligenza artificiale e senza compromessi sulla qualità fotografica. Ideale per utenti creativi che necessitano di ritoccare immagini al volo, ma anche per chi cerca un telefono efficiente nel gestire la propria produttività quotidiana. Con il suo display Actua da 6,3 pollici ultra-luminoso e il design elegante con bordi curvi, soddisfa tanto le esigenze estetiche quanto quelle funzionali.

Se state cercando longevità e sicurezza, il Pixel 9 vi catturerà con la sua promessa di 7 anni di aggiornamenti, un valore aggiunto che pochi competitor possono offrire. Questo smartphone è perfetto anche per chi possiede vecchie foto che necessitano di correzioni, grazie alle potenti funzionalità di editing basate sull'AI.

Con tutte le app Google già integrate e un'autonomia di 24 ore, rappresenta la scelta ideale per chi vuole massimizzare produttività e creatività in un unico dispositivo premium, ora disponibile a un prezzo ridotto e mai così basso, soprattutto per i Prime Student.

Vedi offerta su Amazon