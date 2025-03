Se prendi questa combo Google, con Pixel 9 e Pixel Watch 3, risparmi 449€

Google continua a sorprendere con le sue offerte vantaggiose, e questa volta ha messo a disposizione una combinazione di prodotti che promette di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Se state cercando di aggiornare il vostro smartphone e indossare un dispositivo smart per monitorare la vostra attività quotidiana, la combo che include il Pixel 9 e il Pixel Watch 3 è sicuramente un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Grazie a un’offerta che consente di risparmiare ben 449€, questa proposta rende ancora più interessante il catalogo di Google, che da sempre è sinonimo di qualità e innovazione.

Vedi offerta su Google

Pixel 9 e il Pixel Watch 3, chi dovrebbe acquistarli?

L'acquisto di questa combo è vantaggioso sotto diversi aspetti. Acquistando il Pixel 9 insieme al Pixel Watch 3, infatti, si beneficia di un risparmio significativo che rende questa proposta ancor più interessante per chi desidera entrare nell’ecosistema Google. Non solo l’offerta è valida per i modelli standard del Pixel 9, ma anche per le versioni più avanzate, come il Pixel 9 Pro e il Pixel 9 Pro XL. In pratica, si ha l’opportunità di portarsi a casa un pacchetto completo a un prezzo molto competitivo.

Il Pixel 9, con il suo design elegante e prestazioni di alto livello, rappresenta uno degli smartphone più ambiti sul mercato. Grazie alla sua fotocamera avanzata e all’ottimizzazione software tipica di Google, il Pixel 9 è perfetto per chi cerca un’esperienza utente basata su Android puro. A questo si aggiunge il Pixel Watch 3, un dispositivo che offre funzionalità smart complete, dal monitoraggio della salute alla gestione delle notifiche. Abbinare questi due prodotti in un'unica offerta è una scelta vincente per chi cerca la massima integrazione tra smartphone e smartwatch.

Con questa promozione, non solo state acquistando due dispositivi premium, ma risparmiate anche una somma considerevole. Considerando che il valore del Pixel Watch 3 è alto, riceverlo praticamente quasi gratis quando si acquista un Pixel 9 è un'opportunità unica. In sostanza, l’offerta permette di godere di un pacchetto completo di dispositivi Google a un prezzo che difficilmente trovereste altrove. Non resta che approfittare di questa occasione prima che scada.

Vedi offerta su Google