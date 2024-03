Un’offerta SPAZIALE con Kena per chi vuole cambiare operatore, a meno di 6€ al mese TUTTO INCLUSO!

Siete alla ricerca di una promozione per il vostro smartphone che vi dia la libertà di navigare, messaggiare e chiamare senza limiti, il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente? Kena ha la risposta con la sua ottima offerta Smart 100 Promo, esclusiva per i clienti che passano da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, CoopVoce, Fastweb e altri operatori che trovate elencati qui. A soli 5,99€ al mese, Kena offre un pacchetto incredibile: 100 GIGA di Internet 4G, minuti illimitati per chiamare qualsiasi numero fisso o mobile e 200 SMS per tenervi in contatto con chiunque vogliate. E non è tutto: con il primo rinnovo gratuito e la consegna della SIM inclusa, questa promozione è più conveniente che mai.

Con questa offerta, Kena vi regala il primo rinnovo e l’attivazione è gratis!

Vedi offerta su Kena

Kena Smart 100 Promo, perchè approfittarne?

Con soli €5,99€ al mese, la Smart 100 Promo di Kena vi offre minuti illimitati, 200 SMS e 100GB di Internet 4G. Approfittate di questa offerta con attivazione gratuita, che non prevede nessun costo aggiuntivo per ricevere la SIM comodamente a casa. Ma i vantaggi non finiscono qui: con la SIM Kena abilitata al servizio Voce su 4G (VoLTE), potrete godere di una qualità audio cristallina e una connessione stabile ovunque siate. E se vi trovate all'estero, non preoccupatevi: grazie agli accordi di roaming con gli operatori partner di TIM, potrete continuare a navigare in 4G con la stessa tranquillità di casa.

E se pensate che ci siano costi nascosti, vi sbagliate: con un costo fisso di 5,99€ al mese e nessun contributo di attivazione o costo per la SIM, tenere le spese del vostro smartphone sotto controllo sarà un gioco da ragazzi. Per attivare questa ottima offerta avete diverse opzioni: potete farlo comodamente online, tramite l'app Kena Mobile o contattando il servizio assistenza clienti.

Non fatevi scappare questa fantastica promo e passate subito a Kena: dati, minuti e SMS tutto incluso a soli 5,99€ al mese, senza costi nascosti o tariffe aggiuntive!

