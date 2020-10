VARTA: i power bank perfetti per il gaming in mobilità

VARTA lancia una nuova gamma Power Bank Energy, perfetta per l’utente on-the-go che necessita di avere dispositivi carichi sempre e ovunque. L’azienda tedesca, leader nell’energia portatile, mette a disposizione quattro modelli in grado di ricaricare fino a tre dispositivi, con prestazioni energetiche diverse: 5.000 mAh, 10.000 mAh, 15.000 mAh e 20.000 mAh.

Inoltre, sono dotati di ingresso/uscita USB Tipo C, oltre che di ulteriori tre porte. I Power Bank Energy permettono di viaggiare in totale sicurezza e comodità, spensierati e sempre carichi. Dal design completamente rinnovato, il nuovo Power Bank Energy si presenta in plastica testurizzata bianca, glamour e di tendenza.

La sicurezza, per VARTA, è sempre al primo posto e sono sei le tecnologie avanzate presenti per scongiurare ogni possibile rischio: controllo della temperatura, protezione da sovraccarico, sovrascarico, sovratensione, ingresso-sovratensione e da corto-circuito.

Power Bank Energy: le caratteristiche

Ogni modello è dotato di 4 porte di input e output: un ingresso Micro USB, 2 uscite USB A e una porta bidirezionale USB di tipo C, seguendo così le ultime tendenze tecnologiche. Infatti, la tipologia C ottimizza i tempi di ricarica ed è presente in oltre il 60% degli attuali modelli di smartphone. Nel 2021 si stima che saranno più di 5 miliardi i dispositivi dotati di USB Type C. Inoltre, all’interno della confezione è presente un cavo Micro USB nero di 50 cm.

É possibile tenere monitorato il livello di carica grazie ai 4 led bianchi presenti sul bordo del dispositivo. In aggiunta, ogni modello si contraddistingue per la capacità di ricaricarsi e caricare un altro dispositivo simultaneamente (Pass-Through-Charging).

5.000 mAh

Ecco le misure e il prezzo:

Altezza: 137 mm

Larghezza: 72 mm

Spessore: 10.5 mm

Peso: 149 g

Prezzo: 11.99 €

10.000 mAh

Ecco le misure e il prezzo:

Altezza: 138 mm

Larghezza: 73 mm

Spessore: 14.5 mm

Peso: 231 g

Prezzo: 16.99 €

15.000 mAh

Il Power Bank 15.000 mAh vanta prestazioni molto alte, ed è infatti in grado di dare energia a 3 dispositivi contemporaneamente, fino a 3,8 smartphone e 1,8 tablet al giorno.

Ecco le misure e il prezzo:

Altezza: 138 mm

Larghezza: 73.5 mm

Spessore: 20.5 mm

Peso: 335 g

Prezzo: 21.99 €

20.000 mAh

Il Power Bank 20.000 mAh vanta prestazioni di ricarica molto alte, ed è infatti in grado di dare energia a 3 dispositivi contemporaneamente, fino a 5,2 smartphone e 2,5 tablet al giorno.

Ecco le misure e il prezzo: