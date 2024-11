"Vinci il calcio", il nuovo concorso Iliad per i tifosi

Iliad, partner di Lega Serie A, ha annunciato oggi il lancio del concorso "Vinci il calcio con iliad". L'iniziativa è rivolta a tutti gli utenti Iliad (mobile, fibra e business) e offre loro la possibilità di vincere biglietti per assistere alle partite della propria squadra del cuore e altri premi esclusivi.

Dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2025, ogni mese, gli utenti Iliad che parteciperanno al concorso avranno la possibilità di vincere i biglietti per assistere alle partite delle squadre italiane di calcio. Per partecipare, gli utenti devono visitare la pagina web dedicata vinciilcalcioconiliad.it e inserire i propri dati. Ogni mese, saranno selezionati i fortunati vincitori con la possibilità di partecipare nuovamente a ogni estrazione mensile, moltiplicando così le chance di vittoria.

Tra i premi in palio, oltre ai biglietti per le partite di Serie A, ci sono anche biglietti per la finale di Supercoppa Italiana che si svolgerà il 6 gennaio 2025 in Arabia Saudita, maglie ufficiali della Serie A Enilive 2024/2025 autografate dai giocatori e palloni ufficiali della Serie A Enilive 2024/2025 firmati dagli Ambassador della Serie A.

"Siamo entusiasti di lanciare questa iniziativa per i nostri utenti", ha dichiarato Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia. "Il calcio è una passione che unisce milioni di italiani e siamo felici di poter offrire ai nostri utenti la possibilità di vivere da vicino le emozioni della Serie A. Con questo concorso, vogliamo ringraziare i nostri utenti per la loro fiducia e premiare la loro fedeltà".

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della partnership tra Iliad e Lega Serie A, che ha l'obiettivo di mettere la tecnologia e la trasparenza al servizio dello sport e dei tifosi.

Per partecipare al concorso, gli utenti devono:

Essere maggiorenni

Avere un'offerta mobile attiva con prezzo mensile pari o superiore a 9,99 € e metodo di pagamento automatico, oppure un'offerta fibra o iliadbusiness attiva con metodo di pagamento automatico e senza fatture insolute.

Visitare la pagina web dedicata vinciilcalcioconiliad.it

Inserire i propri dati

Scegliere la squadra del cuore

Selezionare la partita a cui si desidera assistere

Gli utenti che hanno attivato più utenze Iliad hanno diritto a più tentativi per ogni utenza alle singole estrazioni, aumentando così le loro probabilità di vincita.

Per ulteriori informazioni sul concorso visitare la pagina vinciilcalcioconiliad.it e leggere il regolamento completo disponibile sul sito web.