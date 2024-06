Vision Pro arriva in Europa a luglio

Apple ha annunciato che il suo Apple Vision Pro sarà disponibile in nuovi paesi a partire dal 28 giugno. I clienti in Cina continentale, Hong Kong, Giappone e Singapore potranno preordinare il prodotto dal 13 giugno, mentre quelli in Australia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito potranno farlo dal 28 giugno, con disponibilità effettiva dal 12 luglio.

Ancora nessuna novità per l'Italia, quindi, che dovrà aspettare ancora prima di poter ottenere la possibilità di comprare il tanto chiacchierato visore di Apple.

Tim Cook, CEO di Apple, ha espresso entusiasmo per l'accoglienza ricevuta dal Vision Pro, affermando che l'azienda è entusiasta di portare il computing spaziale a un pubblico più vasto. Vision Pro integra perfettamente contenuti digitali con il mondo fisico, offrendo esperienze spaziali che trasformano il modo di lavorare, collaborare, connettersi, rivivere ricordi e divertirsi.

Il Vision Pro è alimentato da visionOS, un sistema operativo rivoluzionario con un'interfaccia utente spaziale intuitiva e un sistema di input che permette agli utenti di navigare con occhi, mani e voce. Basato su decenni di innovazione di iOS, iPadOS e macOS, visionOS funziona perfettamente con l'ecosistema Apple, offrendo un'esperienza uniforme su tutti i dispositivi Apple.

Gli utenti possono interagire con le app semplicemente guardandole e toccando le dita insieme, parlare per dettare testi, utilizzare la tastiera virtuale o chiedere a Siri di gestire le app. La "tela infinita" libera le app dai confini di un display fisico, permettendo loro di apparire fianco a fianco su qualsiasi scala. Gli ambienti dinamici come Haleakalā, Joshua Tree, Yosemite e persino la luna sono progettati per aiutare gli utenti a concentrarsi e godere di esperienze immersive.

Con l'aggiornamento gratuito a visionOS 2 previsto per questo autunno, gli utenti avranno accesso a nuove funzionalità, tra cui la trasformazione delle foto in ricordi 3D, nuovi gesti intuitivi delle mani e miglioramenti per varie app e servizi.

L'App Store ora include oltre 2.000 app progettate per Vision Pro, oltre a 1,5 milioni di app compatibili con iOS e iPadOS e ancora più app su Mac utilizzando Mac Virtual Display. Le capacità uniche di Vision Pro, insieme alle app sviluppate dalla comunità globale degli sviluppatori Apple, rendono questo dispositivo estremamente versatile.

I principali servizi di streaming, inclusi Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+ con Hulu, Max, Peacock, Paramount+ con Showtime, Pluto TV e Tubi, sono disponibili su Vision Pro. Gli utenti possono godere di oltre 250 film 3D e vari servizi di streaming e video online tramite app dedicate o Safari. Le app che supportano SharePlay e Persona spaziale permettono a più utenti di guardare contenuti insieme, come se fossero nello stesso spazio fisico.

Vision Pro sarà disponibile con visionOS 1.2, supportando varie lingue nei nuovi paesi, con l'aggiornamento visionOS 2 disponibile gratuitamente per tutti gli utenti questo autunno.