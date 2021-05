Vivo X60 Pro arriva in Italia ad un prezzo niente male!

Durante un’evento tenutosi in streaming online nella mattinata di oggi, l’azienda cinese ha annunciato l’arrivo sul nostro territorio nazionale del nuovo Vivo X60 Pro. Ecco tutte le specifiche, le date di disponibilità e i prezzi ufficiali del nuovo prodotto Vivo per l’Italia realizzato in collaborazione con Zeiss.

Vivo X60 Pro monta sotto la scocca un processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, a differenza delle varianti con SoC Samsung Exynos disponibili nel mercato cinese, e possiede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il display leggermente curvo ai lati ha una diagonale di 6,56″ e utilizza un pannello AMOLED con risoluzione FullHD+ (1080×2376 pixel) in grado di raggiungere 120Hz di frequenza di aggiornamento, mentre il tocco viene campionato al doppio della velocità, ovvero a 240Hz.

È supportata la visualizzazione di contenuti multimediali secondo lo standard HDR10+ ed è protetto dal vetro Gorilla Glass 6 sia fronte che retro. Non manca ovviamente un lettore di impronte ottico sotto al display, tecnologia di cui Vivo è stata pioniera.

Vivo X60 Pro ha una batteria da 4200mAh e supporta la ricarica rapida fino ad un massimo di 33W tramite la porta USB Tipo-C.

Decisamente interessante il comparto fotografico, composto da una fotocamera ultragrandangolare da 13MP con apertura focale f/2.2 ed un FOV di 120° come anche un teleobiettivo con zoom ottico 2x accompagnato da un altro sensore da 13MP. Ai selfie ci pensa una fotocamera frontale da ben 32MP con apertura f/2.5.

La vera star è però il sensore principale da 48MP che in Vivo X60 Pro viene accoppiato ad una luminosissima lente f/1.5 stabilizzata dall’esclusivo sistema gimbal di seconda generazione del brand.

Le lenti Vario-Tessar sono state realizzate in collaborazione con Zeiss, una garanzia di grande qualità vista anche la grande esperienza di oltre 175 anni dell’azienda. Lo smartphone può contare sulla tecnologia Pixel Shift che permette il movimento indipendente del sensore per la cattura di più informazioni possibili durante lo scatto, tecnologia già presente su molte fotocamere professionali e che è stata utilizzata anche da Apple per iPhone 12 Pro Max.

Non manca l’ultima versione del sistema operativo di Google, Android 11, personalizzato con la skin proprietaria dell’azienda chiamata Funtouch OS 11.

Vivo X60 Pro: specifiche tecniche

Vivo X60 Pro Dimensioni e peso 158,6 x 73,2 x 7,6 mm

179g/177g (blu/nero) Colorazioni Midnight Black, Shimmer Blue Display AMOLED 6,56″ 120Hz (240Hz campionamento touch)

1080 x 2376 pixel

Gorilla Glass 6

HDR10+ Processore Qualcomm Snapdragon 870 5G RAM 12GB Memoria 256GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori 48MP, f/1.5, 26mm, 1/2,0″, 0,8µm, PDAF, stabilizzazione gimbal

13MP, f/2.5, 50mm, 1/2,8″, 0,8µm, PDAF, zoom ottico 2x

13MP, f/2.2, 16mm, FOV 120°

Ottiche Zeiss, Pixel Shift, Effetto ritratto Zeiss Biotar Fotocamera frontale 32MP, f/2.5, 26mm, 1/2,8″, 0,8µm Batteria e ricarica 4200mAh

Ricarica rapida a 33W Software Android 11

Funtouch OS 11.1 Altro USB Tipo-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, Lettore di impronte ottico sotto al display

Vivo X60 Pro sarà disponibile a partire dalla prima settimana di giugno nella variante da 12GB/256GB al prezzo di 799,00 euro nelle due diverse colorazioni Midnight Black e Shimmer Blue. Un prezzo niente male per un prodotto che vanta delle caratteristiche sicuramente uniche nel suo genere.

Per aiutare gli utenti in caso di necessità di avvalersi della garanzia, Vivo mette a disposizione un servizio di pick-up a domicilio e riconsegna. In questo modo non sarà necessario recarsi in negozio per effettuare la consegna dello smartphone.

Per concludere, durante i primi 6 mesi Vivo riparerà gratuitamente il display in caso di rottura, davvero niente male!