Qualcomm: svelato un nuovo SoC per i top di gamma, ecco lo Snapdragon 870

Qualcomm Technologies ha presentato ufficialmente la nuova piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 870 5G, erede diretta delle precedenti Snapdragon 865 e 865+ viste sui principali top di gamma dello scorso anno. La nuova soluzione dell’azienda statunitense va ad aggiungersi all’altro SoC annunciato nelle ultime settimane, lo Snapdragon 888 anch’esso pensato per equipaggiare gli smartphone di fascia alta.

Lo Snapdragon 870 si basa su un’architettura Kyro 585 octa-core a 64 bit con clock fino a 3,2GHz anziché 3,1 visto sulla precedente generazione, con un interessante passo avanti dal punto di vista delle prestazioni. In abbinata, troviamo una GPU Adreno 650, invariata rispetto al predecessore ed un processore Hexagon 698 progettato per far lavorare al meglio l’Intelligenza Artificiale. Resta invariato anche il modem, lo Snapdragon X55 5G che comprende il supporto a tutte le bande ed alle modalità standalone e non-standalone, FDD e TDD, con una velocità di download che si spingerebbe fino a 7,5Gbps. Non manca neanche il supporto al Wi-Fi 6 e la compatibilità con il Bluetooth 5.2.

Lo Snapdragon 870 integra poi l’ISP Spectra 480, in grado di supportare scatti fino a 200 megapixel, mentre per le registrazioni video è in grado di raggiungere gli 8K a 30 FPS o il 4K a 120FPS, oltre chiaramente all’HDR. Un occhio di riguardo va all’aspetto del gaming considerata la presenza della soluzione proprietaria Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, utile ad ottimizzare l’intero sistema e rendere migliore ed appagante l’esperienza di gioco. Molto più semplicemente possiamo definire lo Snapdragon 870 una versione overcloccata della versione 865, considerato anche che è stato realizzato con lo stesso processo produttivo a 7 nanometri.

I primi smartphone a debuttare sul mercato con questa soluzione saranno quelli a marchio OnePlus, Oppo, Xiaomi, IQOO e Motorola, già a partire dal primo trimestre del 2021. “Basandosi sul successo riscosso dallo Snapdragon 865 e dall’865 Plus, il nuovo Snapdragon 870 è stato progettato per soddisfare i requisiti dei diversi produttori e dell’intero settore mobile”, ha affermato Kedar Kondap, vicepresidente e product manager di Qualcomm. “Lo Snapdragon 870 alimenterà una selezione di dispositivi di punta di alcuni clienti chiave tra cui Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO e Xiaomi”, ha concluso Kondap.