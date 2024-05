WhatsApp cambia volto, 13 anni di storia in un'immagine

WhatsApp annuncia l'introduzione di un aggiornamento significativo per le sue applicazioni su iOS e Android, volto a migliorare l'esperienza degli utenti attraverso un design rinnovato.

Questa nuova versione porta con sé una palette di colori aggiornata, enfatizzando il verde come tonalità dominante e offrendo una maggiore uniformità visiva attraverso l'interfaccia. È stato apportato un cambiamento notevole all'applicazione su Android, con la barra delle schede ora riposizionata in basso, allineandosi alla disposizione già in uso sull'app per iPhone.

Una delle nuove caratteristiche più acclamate riguarda la modalità scura, ora ottimizzata con un contrasto maggiore e tonalità più cupe, in risposta alle richieste degli utenti che desiderano un'opzione visiva meno affaticante per gli occhi, soprattutto in ambienti poco illuminati. Il restyling include anche icone e illustrazioni con un design più arrotondato e pulito, arricchito da nuove animazioni e sfondi per le chat.

“In WhatsApp, il nostro lavoro influenza il modo in cui oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo comunicano ogni giorno. Prendiamo questo ruolo sul serio e ci concentriamo sui dettagli per offrire la migliore esperienza ai nostri utenti. Vogliamo creare un’app che non solo funzioni perfettamente, ma che si senta come un’estensione naturale del tuo telefono, permettendoti di concentrarti sulle conversazioni importanti della tua vita quotidiana", ha comunicato un portavoce dell'azienda. "Crediamo che il successo si raggiunga quando il nostro design migliora la comunicazione su WhatsApp e permette alle persone di connettersi in nuovi modi. La nostra filosofia di design si basa sui principi di mantenere WhatsApp semplice, affidabile e privato. Traduciamo questi principi in un design intuitivo e chiaro, che funzioni in modo universale e aiuti le persone a connettersi, proteggendo al contempo la loro privacy. Prestiamo molta attenzione a come le persone usano i loro dispositivi e progettiamo la nostra interfaccia utente in modo che completi la loro esperienza esistente, rendendo WhatsApp familiare e facile da navigare. Se sai usare il tuo dispositivo, usare WhatsApp dovrebbe essere semplice”, ha continuato.

Queste innovazioni, testate per un breve periodo prima del rilascio ufficiale, sono ora disponibili per tutti gli utenti. Questo è solamente l'ultimo degli aggiornamenti grafici a cui WhatsApp è stato sottoposto nel corso degli anni, come potete vedere l'immagine qui sotto. Voi quali versioni avete utilizzato?