WhatsApp, come bloccare in alto i messaggi importanti

WhatsApp, di proprietà di Meta, ha presentato una nuova funzione che consente agli utenti di fissare i messaggi in cima alle loro chat per un massimo di 30 giorni. Questa funzione, già presente nell'applicazione mobile Facebook Messenger, è in fase di rilascio graduale agli utenti, quindi potrebbe non essere immediatamente visibile a tutti.

Questa mossa è in linea con i continui sforzi di Meta per aumentare la popolarità di WhatsApp integrando continuamente nuove funzionalità. Tra queste, elementi incentrati sulla privacy come l'autodistruzione dei messaggi vocali. Di recente Meta ha anche introdotto la condivisione di immagini e video di alta qualità, migliorando ulteriormente l'esperienza complessiva.

L'introduzione del pinning dei messaggi risolve una frustrazione comune degli utenti nelle chat di gruppo più impegnate. Se si tratta di pianificare eventi o coordinare attività, è facile che le informazioni importanti si perdano in mezzo a una marea di messaggi, battute e contenuti multimediali. Appuntare i messaggi è una soluzione pratica per garantire che i dettagli cruciali rimangano facilmente accessibili.

Come bloccare in alto i messaggi su WhatsApp

Per utilizzare questa funzione, gli utenti devono semplicemente premere a lungo su un messaggio e selezionare l'opzione "Fissa in alto". La durata predefinita di un pin è di sette giorni, ma gli utenti hanno la possibilità di regolarla tra 24 ore e un massimo di 30 giorni.

La versatilità di questa funzione è notevole, in quanto consente agli utenti di appuntare non solo messaggi di testo, ma anche sondaggi, immagini e video. Inoltre, nelle chat di gruppo, gli amministratori hanno la possibilità di rendere visibile un messaggio appuntato solo agli altri amministratori.

Mentre WhatsApp continua a evolversi, la funzione di pinning dei messaggi è destinata a diventare uno strumento prezioso per gli utenti che cercano una comunicazione efficiente e organizzata nelle loro chat.