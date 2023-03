Da anni ormai WhatsApp è in lotta con Telegram e le altre app di messaggistica per contendersi il trono come migliore app della sua categoria. Negli ultimi tempi, abbiamo visto approdare nell’app di casa Meta diverse nuove funzioni e ottimizzazioni per stare al passo con la concorrenza.

La nuova funzionalità riguarderà le chat di gruppo ed un migliore riconoscimento dei partecipanti.

WhatsApp sta per rilasciare un aggiornamento che aiuterà gli utenti a identificare i contatti nel modo più semplice possibile, per lo meno nelle chat di gruppo. Da un po’ di tempo è possibile visualizzare i nomi degli utenti al posto dei numeri di telefono nelle conversazioni con più di una persona. Gli sviluppatori vogliono migliorare ulteriormente questa funzione con immagini profilo personalizzate che daranno maggiore personalità alla chat.

Secondo WABetainfo, sito specializzato nell’analisi di WhatsApp e nello scoprire le nuove funzioni in arrivo, la piattaforma sta attualmente lavorando alla versione 2.23.6.12. La nuova funzione, chiamata Profile Icons, è attualmente disponibile per i beta tester. Attualmente questa piccola anteprima delle novità è disponibile solo per gli utenti iOS, ma è in fase di sviluppo anche una versione per smartphone Android. Infine siamo sicuri che si tratti di una novità in arrivo anche su tablet e desktop.

Ma di cosa si tratta di preciso? Nelle conversazioni di gruppo su WhatsApp sarà possibile visualizzare accanto al messaggio ricevuto anche una piccola immagine circolare che rappresenta la foto profilo dell’utente che ha inviato il messaggio. Ciò aiuterà a identificare facilmente ogni utente in una conversazione di gruppo e a identificare nei gruppi gli utenti con lo stesso nome.

Fonte: WABetaInfo

Per provare questa nuova funzione, gli utenti dovranno prima accettare l’ingresso nelle chat di gruppo. Gli utenti che non hanno una immagine profilo o che l’avranno nascosta, non mostreranno alcuna immagine personalizzata.

Trovate utile questa funzione o per voi è già da ora facile identificare i componenti di una chat numerosa?