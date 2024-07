Whatsapp potrebbe introdurre presto una funzione IA unica ed esclusiva

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di creare avatar AI personalizzati, inserendoli in ambientazioni virtuali realizzate attraverso descrizioni testuali.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l'innovazione è stata individuata in una futura versione beta dell'app Android e sfrutterà i modelli di intelligenza artificiale della serie Llama, di proprietà della società madre Meta.

L'utente dovrà caricare alcune proprie fotografie e, successivamente, il modello AI di Meta genererà un avatar che potrà essere inserito in qualsiasi contesto immaginario, seguendo delle semplici istruzioni testuali.

Nonostante la funzione sia attualmente in fase di test, e disponibile solo per un numero limitato di utenti, non è ancora chiaro quando verrà resa accessibile su larga scala.

Questa non è la prima volta che WhatsApp implementa funzioni basate sull'AI. Di recente, è stata introdotta la possibilità di creare sticker personalizzati direttamente nell'app, utilizzando comandi testuali.

Tuttavia, la possibilità di integrare la propria immagine in contesti generati dall'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare un importante passo avanti per la compagnia.

La creazione di avatar AI si distingue nettamente dalle politiche adottate da altre grandi aziende del settore, come OpenAI e Google, che tendono a evitare la generazione di avatar di persone reali. Al contrario, Meta sembra essere pronta a esplorare questa nuova frontiera.

Sul fronte della privacy e della sicurezza, WhatsApp non ha ancora fornito dettagli precisi sulle misure che saranno adottate per proteggere i dati degli utenti e l'uso delle loro immagini.

È probabile che, al momento del lancio ufficiale, saranno implementate delle regole stringenti per assicurare un trattamento sicuro delle informazioni e offrire agli utenti il controllo completo sulla gestione della propria immagine.

L'integrazione della funzionalità con l'interfaccia Meta AI, che ora è disponibile su Facebook, Instagram e altre proprietà di Meta, suggerisce che WhatsApp potrebbe fungere da campo di prova per un'eventuale implementazione più ampia su tutte le piattaforme del gruppo.