WhatsApp, in arrivo su iPhone un'importante novità

Dopo una lunga attesa, la tanto desiderata funzionalità di gestione multi-account su WhatsApp sembra finalmente essere in dirittura d'arrivo anche per gli utenti iOS. Lo riporta WABetaInfo, portale specializzato nel monitorare le novità in arrivo per l'app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, che ha individuato la nuova funzione nella versione beta 25.2.10.70 di WhatsApp per iOS, attualmente in fase di test attraverso il programma TestFlight di Apple.

Questa novità, già disponibile per gli utenti Android da oltre un anno, permetterà finalmente anche ai possessori di iPhone e iPad di gestire più account WhatsApp contemporaneamente all'interno di un'unica applicazione, senza dover ricorrere a stratagemmi o app di terze parti. Un passo avanti significativo in termini di comodità e praticità, soprattutto per coloro che utilizzano WhatsApp per motivi personali e professionali, o che semplicemente desiderano separare le proprie conversazioni in base a diversi contesti.

Secondo quanto emerso dalle prime analisi di WABetaInfo, la procedura per aggiungere un secondo account alla versione beta di WhatsApp per iOS è piuttosto semplice e intuitiva. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra due opzioni: configurare il nuovo account come principale, e quindi come un profilo WhatsApp autonomo, oppure collegarlo come "companion" tramite la scansione di un codice QR, presumibilmente seguendo una procedura simile a quella già utilizzata per collegare WhatsApp Web o Desktop.

Questa seconda opzione, in particolare, sembrerebbe indicare la volontà di WhatsApp di offrire una maggiore flessibilità nella gestione dei dispositivi associati allo stesso account, consentendo agli utenti di accedere alle proprie conversazioni da più dispositivi in modo più agevole e controllato.

Come per la versione Android, anche su iOS la gestione di due account WhatsApp simultaneamente richiederà l'utilizzo di due numeri di telefono distinti, presumibilmente tramite un dispositivo dual-SIM o e-SIM. Questo perché ogni account WhatsApp è strettamente legato a un numero di telefono univoco, che funge da identificativo principale dell'utente. Attualmente, la soluzione più comune per gestire due account WhatsApp su iOS è l'utilizzo dell'app WhatsApp Business, che permette di configurare un secondo account utilizzando un numero di telefono diverso. Tuttavia, questa soluzione costringe gli utenti a dover passare continuamente da un'app all'altra, con evidenti disagi in termini di usabilità e gestione delle notifiche.

L'introduzione della funzionalità multi-account nella versione principale di WhatsApp per iOS rappresenta quindi un'importante evoluzione, che permetterà agli utenti di mantenere tutte le proprie conversazioni all'interno di un'unica app, semplificando notevolmente la gestione delle comunicazioni.

Sebbene la funzionalità sia al momento disponibile solo per un numero limitato di utenti beta tester, la sua presenza nella versione 25.2.10.70 di WhatsApp per iOS lascia ben sperare per un suo rilascio pubblico in tempi relativamente brevi. Non è ancora chiaro, tuttavia, se la versione definitiva manterrà le stesse opzioni di configurazione individuate nella beta, o se verranno apportate ulteriori modifiche prima del lancio ufficiale.

L'arrivo della gestione multi-account su WhatsApp per iOS segue una serie di aggiornamenti recenti che hanno introdotto nuove funzionalità e miglioramenti all'app, come la possibilità di modificare i messaggi inviati, la condivisione dello schermo durante le videochiamate e la possibilità di creare chat di gruppo silenziose.

Con l'introduzione del multi-account, WhatsApp compie un ulteriore passo avanti per consolidare la sua posizione di leader nel settore della messaggistica istantanea, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più esigente in termini di funzionalità e flessibilità. Resta da vedere come la concorrenza, come Telegram che offre già da tempo la gestione multi-account, reagirà a questa novità, ma è indubbio che l'arrivo di questa funzionalità su WhatsApp per iOS segna un importante passo avanti per l'ecosistema dell'app di Meta.