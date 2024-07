WhatsApp senza numero di telefono sarà presto realtà

WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo e proprietà di Meta, sta testando una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di creare un username per connettersi con altri senza condividere i numeri di telefono. Questa novità, attualmente in fase di sviluppo per la versione web dell'app, mira a migliorare la privacy e la personalizzazione dei profili.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, il sito specializzato nelle anticipazioni sulle funzionalità di WhatsApp, questa caratteristica non è ancora disponibile, nemmeno per i beta tester. L'obiettivo principale è offrire un ulteriore livello di protezione dei dati personali, consentendo agli utenti di comunicare in modo più sicuro.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Come funzionerà la nuova funzione?

Gli utenti potranno scegliere un username unico che servirà come identificativo alternativo al numero di telefono. Questo permetterà di contattare i nuovi conoscenti su WhatsApp utilizzando semplicemente lo username, senza necessità di condividere il proprio numero.

Solo gli utenti che conoscono il tuo username potranno contattarti.

È importante sottolineare che questa nuova funzionalità non sostituirà completamente il sistema attuale: chi conosce il vostro numero di telefono potrà comunque contattarvi come di consueto. Lo username rappresenterà quindi un metodo aggiuntivo per comunicare, particolarmente utile in situazioni in cui non si desidera condividere il proprio numero.

Tempistiche e altre novità in arrivo

Al momento non sono disponibili informazioni precise sulla data di rilascio di questa funzionalità. WABetaInfo specifica che, essendo ancora in fase di sviluppo, non è possibile fornire dettagli sul timeline di lancio o sulla disponibilità nelle prossime versioni dell'app.

Parallelamente, WhatsApp sta lavorando su altre interessanti novità come le emoji animate e una funzione di condivisione file chiamata "People nearby". Questi aggiornamenti dimostrano l'impegno continuo di Meta nel migliorare l'esperienza degli utenti sulla popolare piattaforma di messaggistica.