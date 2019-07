Wiko inaugura il suo store online in Italia

Wiko ha annunciato il suo store online italiano dove sarà possibile acquistare in esclusiva Wiko View 3 Pro.

Wiko ha ufficialmente annunciato il suo sito italiano di e-commerce italiano disponibile al seguente link. Dallo store online, sarà possibile acquistare tutti i prodotti del 2018, l’intera gamma del 2019 ma anche tutti gli accessori del marchio francese. Per l’occasione, il produttore venderà in esclusiva il suo top di gamma Wiko View 3 Pro annunciato durante il Mobile World Congress di Barcellona.

Lo smartphone è basato sul processore MediaTek Helio P60 con 4 o 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di storage a seconda della configurazione scelta. Il pannello posteriore è realizzato in vetro dove è stato posizionato il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali oltre che il sistema di tripla fotocamera posteriore.

Nello specifico, parliamo di un sensore principale da 12 Megapixel accoppiato a un secondo da 13 Megapixel e un ultimo da 5 Megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 16 Megapixel ed è incastonata in un notch a goccia. Il display è un pannello da 6,3 pollici con risoluzione Full-HD+. In questa variante, è presente il supporto NFC e la porta USB Type-C.

Per acquistarlo, è necessario dunque recarsi sul sito ufficiale. Il prezzo di vendita è di 249,99 euro per la versione 4/64 GB e di 299,99 euro per il modello 6/128 GB. Lo store online di Wiko è raggiungibile attraverso questo link.