WindTre lancerà le offerte 5G entro il 2020

WindTre si prepara alla sfida del 5G: l’operatore lancerà le prime promozioni entro il 2020, per poi estendere l’offerta in altre 70 città italiane entro il 2021. L’anno in corso sta segnando la diffusione dello standard di quinta generazione e un po’ tutti gli operatori si preparano ad accogliere questa tecnologia.

Jeffrey Hedberg, il CEO di WindTre, ha annunciato – durante un’intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale – che la società sta lavorando per attivare la sua rete 5G entro la fine dell’anno. Sono stati numerosi gli investimenti per le infrastrutture di rete, che consentiranno alla società di offrire le potenzialità della nuova tecnologia a sempre più utenti. In tutto il territorio nazionale sono 20.000 i siti di trasmissione pronti per il 5G: entro il 2020 lo standard arriverà in una decina di città.

Anche se il CEO non è entrato nei dettagli, ha sottolineato che entro il 2021 il 5G di WindTre sarà disponibile in ben 70 città italiane. Gli smartphone compatibili con il 5G e disponibili nel mercato italiano sono già numerosi, tra cui Oppo Reno 5G (disponibile su Amazon), OnePlus 8 Pro (disponibile su Amazon), Oppo Find X2 Neo (disponibile su Amazon), Xiaomi Mi 10 Pro (disponibile su Amazon) e Samsung Galaxy S20 Ultra (disponibile su Amazon).