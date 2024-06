SOLO 7,99€ al mese per 150GB in 5G con WindTre!

Se necessitate di una connessione affidabile con tanti giga in vista delle vacanze estive, magari anche con una discreta quantità di GB da utilizzare in UE, questa ottima offerta WindTre fa proprio al caso vostro! Navigate senza preoccupazioni con la promo GO 150 GB, che vi consente di sfruttare 150GB (anche in 5G!) a soli 7,99€ al mese!

Vedi offerta su WindTre

WindTre GO 150 GB, perchè approfittarne?

Questa offerta WindTre vi fornisce 150GB al mese, anche in 5G, a un prezzo estremamente vantaggioso. Ma non è tutto, perchè in aggiunta potrete approfittare anche di minuti illimitati per chiamare chi volete in qualsiasi momento e di 50 SMS. Un altro lato positivo è che non dovrete sborsare un centesimo per la SIM o per la spedizione, quindi potete tranquillamente attivare questa offerta in pochi minuti, senza vincoli e godendo di un sacco di vantaggi.

L'unico costo una tantum da sostenere per sottoscrivere questa fantastica promo è quello di attivazione di 9,99€. Vi ricordiamo inoltre che questa promo è riservata ai clienti che cambiano operatore passando da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e LycaMobile.

Quindi, cosa state aspettando? Attivate GO 150GB a 7,99€ al mese e godetevi un'offerta che non cambierà nel tempo, con tanti servizi utili inclusi. Non lasciatevi scappare questa promozione vantaggiosa e passate a WindTre oggi stesso!

