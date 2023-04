Ultimo modello della casa cinese (escludendo Xiaomi 13 Ultra che non è ancora disponibile), Xiaomi 13 Pro è certamente in grado di soddisfare le esigenze di coloro che cercano un device dalle grandi prestazioni. Tuttavia non è da escludere che quanto prodotto in precedenza possa riuscire a fare lo stesso, magari a fronte di qualche piccola rinuncia. Per aiutarvi a valutare se rivolgervi all’ultimo arrivato o a qualcosa di meno recente (ma non necessariamente superato) abbiamo deciso di mettere qui a confronto Xiaomi 13 Pro con Xiaomi 12T Pro.

Design e dimensioni a confronto

Guardando i due smartphone frontalmente non si riscontrano grandi differenze: i device hanno una silhouette molto simile, con bordi laterali arrotondati e display che curva sui lati. Ne consegue che, per quanto riguarda la maneggevolezza, non si riscontreranno divari degni di nota. Tuttavia le differenze diventano molto nette sul versante opposto.

Qui Xiaomi 13 Pro presenta un comparto fotografico molto evidente, che occupa una buona parte della porzione superiore del device. Xiaomi 12T Pro mostra invece un comparto fotografico più “raccolto” che, pur non essendo particolarmente piccolo, occupa una porzione decisamente più ridotta della scocca, limitandosi al solo angolo sinistro.

Passando a peso e dimensioni, Xiaomi 13 Pro si presenta con due diversi pesi: 210 o 229 grammi “raccolti” in una scocca che misura 162,9 x 74,6 x 8,4 mm (o 8,7 mm a seconda del modello). Xiaomi 12T Pro, invece, risulta lievemente più leggero, 205 grammi, e dalle dimensioni nel complesso simili: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm.

Display: differenze decisive a favore di Xiaomi 13 Pro

Sotto questo aspetto il modello più recente della casa cinese risulta essere più interessante. Xiaomi 13 Pro presenta un LTPO AMOLED da 6,73” con una risoluzione di 1440 x 3200 pixels e una luminosità di picco di 1.900 nits. Tutti gli elementi su cui Xiaomi 12T Pro deve cedere il passo sono il display AMOLED da 6,67” con una risoluzione di 1220 x 2712 pixels e il picco di luminosità che si ferma a 900 nits.

Solo sul campo della fluidità delle immagini i due modelli sono uguali: entrambi raggiungono infatti l’ottima frequenza di 120Hz. Anche in termini di resistenza Xiaomi 13 Pro esce vittorioso: il display è protetto da Corning Gorilla Glass Victus (che protegge da cadute fino a due metri) contro il Corning Gorilla Glass 5 di Xiaomi 12T Pro (efficace fino a cadute di 1,6 metri).

Chip e memoria: due generazioni di Qualcomm Snapdragon 8 a confronto

I due modelli, pur montando un Qualcomm Snapdragon 8, si differenziano per la generazione di produzione: in Xiaomi 13 Pro troviamo infatti la Gen 2, mentre Xiaomi 12T Pro si ferma “soltanto” alla Gen 1. Tuttavia, sebbene possa sorprendere, se volessimo limitarci alle sole velocità di clock possiamo osservare una lieve “dominanza” del modello più recente (a tal proposito, pur rimandando alla tabella comparativa per i dati completi, anticipiamo che le differenze sono veramente ridotte). Tuttavia è giusto ricordare che la nuova generazione non porta con sé solo questo ma una maggior efficienza energetica e, con essa, una maggior capacità di resistenza ad eventuali fenomeni di surriscaldamento.

Anche per quanto riguarda la GPU Xiaomi 13 Pro risulta più performante: la Adreno 740 montata riesce ad offrire prestazioni migliori rispetto alla Adreno 730 montata su Xiaomi 12T Pro. Passando alle memorie, Xiaomi 13 Pro, a seconda del modello scelto, offre 8 GB o 12 GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 128GB, 256GB o 512GB. Di fatto è solo quest’ultimo taglio a differenziarlo da Xiaomi 12T Pro: anche qui abbiamo infatti, a seconda del modello, 8 o 12 GB di RAM ma lo spazio di archiviazione offerto è disponibile in sole due opzioni: 128GB o 256GB.

Batteria

Il primo campo di confronto tra i due modelli è la capacità della batteria montata. In Xiaomi 13 Pro ne troviamo una da 4.820 mAh che permette a Xiaomi 12T Pro di vincere questo confronto grazie ai suoi 5.000 mAh. Altro elemento che differenzia i due device è la ricarica: se per entrambi la ricarica wired è a 120W e permette di ricaricare completamente il device in 19 minuti, Xiaomi 13 Pro offre una maggior versatilità grazie alla ricarica wireless da 50W (ricarica completa in circa 36 minuti) e la reverse wireless da 10W (entrambe assenti in Xiaomi 12T Pro).

Fotocamere: molto diversi nelle foto, identici nei video

Xiaomi 13 Pro per quanto riguarda il comparto posteriore presenta un trio di fotocamere da 50 MP: troviamo infatti come sensore principale, un 23 mm con ƒ/1.9 stabilizzato otticamente, un grandangolo ƒ/2.2 da 125° e un teleobiettivo ƒ/2.0 con zoom ottico 3.2x. Frontalmente abbiamo una selfie camera da 32 MP. È giusto ricordare che il comparto fotografico di questo device è stato sviluppato in collaborazione con Leica.

Xiaomi 12T Pro, invece, differenzia notevolmente il comparto fotografico. Troviamo infatti una fotocamera principale da 200 MP, ƒ/1.7, stabilizzata otticamente a cui si affiancano un macro da 2MP ƒ/2.4 e un grandangolo da 8MP, ƒ/2.2 da 120°. Frontalmente monta invece una 20MP.

Passando ai video i due modelli offrono invece le stesse prestazioni massime: 8K a 24fps posteriormente e fullHD a 30fps frontalmente.

Software: due personalizzazioni Xiaomi a confronto

Xiaomi 13 Pro viene mosso da Android 13, ultima incarnazione del sistema operativo del robottino, declinato nella versione “interna” MIUI 14. In Xiaomi 12T Pro troviamo invece Android 12, con personalizzazione MIUI 13: questa, rispetto a quanto presente nell’altro modello, risulta essere più ingombrante in termini di spazio occupato. Anche l’interfaccia, oltre ad essere meno personalizzabile, risulta lievemente datata e meno intuitiva.

Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 12T Pro: specifiche tecniche a confronto

Xiaomi 12T Pro Xiaomi 13 Pro Dimensioni e peso 163,1 x 75,9 x 8,6 mm, 205 grammi 162,9 x 74,6 x 8,4 mm (o 8,7 mm), 210 o 229 grammi Display AMOLED da 6,67”, 120Hz, HDR10+, 900 nits (picco), Corning Gorilla Glass Victus LTPO AMOLED da 6,73″, 120Hz, HDR10+, 1.900 nits (picco), Corning Gorilla Glass 5 SoC Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 CPU Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 + 2×2.8 GHz Cortex-A715 + 2×2.8 GHz Cortex-A710 + 3×2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 730 Adreno 740 Memoria 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB Batteria e ricarica 5.000 mAh, ricarica via cavo a 120W 4.820 mAh, ricarica via cavo a 120W Ricarica Wireless a 50W Ricarica Wireless Inversa a 10W Fotocamera Wide 200 MP, ƒ/ 1.7, (wide), 1/1.22″, 0.64µm, PDAF, OIS 50,3 MP, ƒ/ 1.9, 23mm, OIS, Dual Pixel PDAF, Laser AF Ultrawide 8 MP, ƒ/ 2.2, 120˚ 50 MP, ƒ/ 2.2, 14mm, 115˚, AF Teleobiettivo 2 MP, ƒ/ 2.4, (macro) 50 MP, ƒ/ 2.0, 75mm (zoom ottico 3,2x), PDAF Frontale (wide) 20 MP, f/2.2, (wide) 32 MP (wide) Video massimo 8K UHD a 24fps (posteriore) Full HD a 30fps (anteriore) massimo 8K UHD a 24fps (posteriore) Full HD a 30fps (anteriore) Software Android 12, MIUI 13 Android 13, MIUI 14 Connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Tipo-C 2.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Tipo-C 2.0 Altro Lettore di impronte digitali ottico, riconoscimento facciale, certificazione IP53 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola Lettore di impronte digitali ottico, riconoscimento facciale, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Colori disponibili Black, Silver, Blue Ceramic White, Ceramic Black, Ceramic Flora Green, Mountain Blue

Prezzi

La differenza di prezzo tra i due dispositivi è abbastanza ampia. Nel momento in cui scriviamo Xiaomi 13 Pro è disponibile su Amazon, solo nella versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna a un prezzo di 1279,00 euro. Xiaomi 12T Pro, invece, è disponibile su Amazon al prezzo di 638,70 euro, nel formato da 8GB di memoria RAM e 256GB di memoria interna. Nel caso in cui siate interessati all’acquisto, sotto vi lasciamo i link alle offerte citate.