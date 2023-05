Oggi sul ring di Mobilelabs si affronteranno il nuovissimo Xiaomi 13 Ultra, nato in collaborazione dalla partnership di Xiaomi con Leica e l’ormai rodato Samsung Galaxy S23 Ultra, accompagnato dal suo fedele pennino. Entrambi sono gli smartphone di punta delle rispettive aziende produttrici, ma dispongono di notevoli differenze tra loro rivolgendosi comunque anche ad un pubblico diverso.

Vi ricordiamo che questo articolo serve a confrontare le rispettive caratteristiche tecniche dei due prodotti, senza stabilire quale sia oggettivamente il migliore tra i due, dal momento che la scelta finale spetta solamente a voi in base alle vostre esigenze e disponibilità economiche. Fatta questa doverosa premessa, andiamo a vedere insieme quali sono le differenze tra i due dispositivi.

Differenze estetiche

Ad un primo sguardo, le differenze estetiche dei due dispositivi sono notevoli. Samsung Galaxy S23 Ultra mantiene il suo design elegante dai bordi arrotondati, con le fotocamere disposte verticalmente nell’angolo in alto a sinistra. Xiaomi 13 Ultra invece mostra un design che richiama molto quello delle vecchie macchine fotografiche analogiche di un tempo, con un comparto camere rotondo posto al centro nella parte superiore, e una rifinitura in ecopelle anallergica e antibatterica della cover posteriore. Grazie agli accessori in vendita, il dispositivo può ottenere un aspetto simile a quello delle reflex professionali con una impugnatura aggiuntiva e una ghiera che, posizionata sugli obbiettivi, consente facilmente di regolare lo zoom. Galaxy S23 Ultra pesa 234 g e ha una dimensione di 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, mentre Xiaomi 13 Ultra pesa 227 g e ha una dimensione di 163,2 x 74,6 x 9,1 mm.

Per quanto riguarda il display, Samsung Galaxy S23 Ultra monta un display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X, 120Hz con una risoluzione pari a 1440 x 3088 pixels e una densità di pixel di 550ppi, mentre Xiaomi 13 Ultra monta un display da 6,73 pollici LTPO3 AMOLED, 120Hz con una risoluzione di 1440 x 3200 pixel e una densità di 522ppi. In base a quanto dichiarato da Xiaomi, il display del suo dispositivo è studiato per fornire la migliore resa cromatica possibile, visto l’uso professionale in ambito fotografico a cui è rivolto. Dei due, solamente Samsung Galaxy S23 Ultra supporta l’input con pennino, fattore che lo rende davvero unico sul mercato.

Snapdragon per tutti

Sul Samsung Galaxy S23 Ultra troviamo un SoC Snapdragon, per la precisione il Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) che dispone di 1 core da 3,36GHz Cortex-X3 + 2 core da 2,8GHz Cortex-A715 + 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 + 3 core da 2,0GHz Cortex-A510. Per quanto riguarda il nuovo Xiaomi 13 Ultra, abbiamo un SoC Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) composto da 1 core da 3,2GHz Cortex-X3 + 2 core da 2,8GHz Cortex-A715 + 2core da 2,8GHz Cortex-A710 + 3core da 2,0GHz Cortex-A510.

Entrambi i dispositivi dispongono di una GPU Adreno 740 in grado di sfruttare appieno i giochi graficamente più impegnativi disponibili sul Google Play Store.

Per quanto riguarda la memoria interna, Samsung Galaxy S23 Ultra dispone di 2 versioni da 256GB di memoria interna, equipaggiate con 8GB o 12GB di RAM. I tagli da 512GB e 1TB di memoria interna, vengono commercializzati solamente con 12GB di RAM a bordo. Xiaomi 13 Ultra dispone di 12GB RAM nella versione da 256GB di memoria interna, mentre i tagli da 512GB e 1TB di memoria interna, dispongono di 16GB di RAM.

Samsung Galaxy S23 Ultra Xiaomi 13 Ultra Dimensioni e peso 163,4 x 78,1 x 8,9 mm 234 g 163,2 x 74,6 x 9,1 mm 227 g Display 6,8″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1750 nit (peak) 6,73″, LTPO3 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1300 nits (HBM), 2600 nits (peak) CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x 3,36GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 Adreno 740 Memoria 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM Batteria e ricarica 5.000 mAh 45W, PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi/PMA) 4,5W ricarica wireless inversa Li-Po 5.000 mAh 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 35 min (advertised)

50W wireless, 100% in 49 min (advertised)

10W reverse wireless Fotocamera Fotocamera posteriore: 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1,3″, 0,6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS

10MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3,52″, 1,12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom ottico 10x

10MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3,52″, 1,12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom

12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2,55″, 1,4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video Fotocamera frontale: 12MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF Fotocamera posteriore: 50.3 MP, f/1.9 or f/4.0, 23mm (wide), 1.0″-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS

50 MP, f/3.0, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51″, Dual-Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom

50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51″, Dual-Pixel PDAF, OIS, 3.2x optical zoom

50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.51″, Dual-Pixel PDAF Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm Video 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) Software di sistema Android 13, One UI 5.1 Android 13, MIUI 14

Per quanto riguarda il comparto energetico, Galaxy S23 Ultra e Xiaomi 13 Ultra, hanno una batteria da 5.000 mAh . Il dispositivo Samsung supporta la ricarica rapida a 45Wriuscendo ad arrivare da 0% a 65% in 30 minuti, mentre quello Xiaomi dispone di una ricarica da 90W in grado di caricare al 100% il dispositivo in soli 35 minuti.

Fotocamere a confronto

Spostandoci sul comparto fotografico, possiamo notare una sostanziale differenza tra i due dispositivi. Samsung Galaxy S23 Ultra dispone di 4 sensori posteriori da 200MP, 10MP, 10MP e 12MP con delle focali rispettivamente di f/1.7 + f/4.9 + f/2.4 + f/2.2. L’immagine prodotta dal dispositivo Samsung è un po’ sconnessa, visto il divario spropositato in termini di megapixel tra il sensore principale e i due teleobiettivi a 3x e 10x e al sensore ultra grandangolare da 12MP.

Il comparto fotografico di Xiaomi 13 Ultra sviluppato in collaborazione con Leica, è su tutt’altro livello e attualmente rappresenta la migliore scelta sul mercato per gli appassionati di fotografia. Il dispositivo ha 4 sensori da 50MP con delle focali rispettivamente di f/1.9 + f/3.0 + f/1.8 + f/1.8. La fotocamera principale è dotata del sensore Sony IMX989 da 1 pollice, che ha già impressionato nello Xiaomi 12S Ultra, mentre l’ultra grandangolare ed entrambi i teleobiettivi si affidano ai sensori Sony IMX868.

Il dispositivo di casa Samsung monta una fotocamera frontale da 12MP con una focale di f/2.2, mentre quello Xiaomi monta una fotocamera frontale da 32 MP, con una focale di f/2.0. Se siete alla ricerca di un prodotto per la realizzazione di foto professionali di altissimo livello, specie nei formati RAW, Xiaomi 13 Ultra è il prodotto giusto.

Riguardo alle foto in modalità notturna, Samsung Galaxy S23 Ultra ha dimostrato di essere in grado di elaborare le immagini rendendole maggiormente brillanti rispetto a Xiaomi 13 Ultra, il quale restituisce un risultato più vicino a quello della scena reale dello scatto.

Prezzi

Attualmente Samsung Galaxy S23 Ultra su Amazon viene proposto ad un prezzo di 1.349,99 euro per la versione da 256GB e 1.426,91 euro per la versione da 512GB e 1.899,00 euro per la versione da 1TB. Xiaomi 13 Ultra non è ancora disponibile sul mercato, ma si pensa si possa attestare sulla stessa fascia di prezzo. Di seguito vi lasciamo i link alle offerte relative a Galaxy S23 Ultra.