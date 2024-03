Con i nuovi Galaxy S24, Samsung ha interrotto una tradizione lunga 9 anni

Con il Galaxy S23 Ultra che è stato rimpiazzato alla cima della gamma di smartphone Samsung dal nuovo arrivato, il Galaxy S24 Ultra, siamo giunti a quella che per il brand è la fine di un'era. Per quasi un decennio, Samsung ci ha stupito con i suoi innovativi display curvi, a partire dal rivoluzionario Galaxy Note Edge del 2014. Ma con il recente rilascio del modello Ultra del 2024, che sfoggia uno schermo piatto, è evidente che il tempo dei display curvi è giunto alla sua conclusione, almeno per il marchio sudcoreano.

Il percorso dei display curvi di Samsung è stato a dir poco rivoluzionario. L'introduzione del Note Edge ha segnato un cambiamento di paradigma, mostrando il potenziale della tecnologia dei display flessibili. Nel corso degli anni, Samsung ha perfezionato questo concetto, incorporandolo in dispositivi di punta come le serie Galaxy S e Note. Il caratteristico design Edge non solo ha contraddistinto i classici smartphone, ma ha anche gettato le basi per le innovazioni future, tra cui i foldable.

Luca Zaninello

Tuttavia, tutte le cose belle devono finire. Con l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, Samsung ha riconosciuto la necessità di adattarsi. Il graduale abbandono dei display curvi riflette uno spostamento verso la praticità e la funzionalità. Se un tempo il design Edge ammaliava i consumatori con il suo fascino, i vantaggi degli schermi piatti sono diventati sempre più evidenti.

Il Galaxy S23 Ultra è la testimonianza dell'eredità di Samsung nella tecnologia dei display curvi. Con il suo successore, il Galaxy S24 Ultra, che si presenta con un display piatto, assistiamo al culmine di questo percorso evolutivo. Con scorte in diminuzione e nessun piano di rilancio, il Galaxy S23 Ultra segna la fine di un'era.

Nonostante l'addio ai display curvi, l'eredità di Samsung continua. Le lezioni apprese dall'era Edge hanno aperto la strada ai progressi nel design e nella funzionalità degli smartphone. Sebbene i display curvi possano svanire nell'oblio, il loro impatto sul settore rimane indelebile.

In retrospettiva, il passaggio dagli schermi curvi a quelli piatti significa molto di più di un semplice cambiamento estetico. Riflette una maturazione delle preferenze dei consumatori e un impegno verso la praticità. Mentre abbracciamo questa nuova era di smartphone piatti ed eleganti, riconosciamo l'eredità duratura dell'era dei display curvi di Samsung.