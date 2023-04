Quest’oggi andremo a confrontare l’attuale proposta entry level nel mondo dei top di gamma Xiaomi, con la contropoarte dello scorso anno. Nel dettaglio, parleremo di Xiaomi 13 (già visto in altri articoli di confronto) e di Xiaomi 12, un dispositivo che nonostante abbia sulle spalle un anno di età, risulta ancora oggi una buona scelta per chi vuole provare l’esperienza MIUI 14 ad un prezzo più contenuto.

A livello di esperienza d’uso quotidiano, Xiaomi 12 non lascia intravedere evidenti differenze con Xiaomi 13, motivo per cui pensiamo possa essere una valida alternativa per chi vuole risparmiare un po’ di soldini nell’acquisto di un nuovo smartphone.

Vi ricordiamo che questo articolo viene proposto per fare un confronto tecnico tra i due telefoni nel caso in cui stiate valutando l’acquisto di uno dei due. La scelta finale resta a voi in base alle vostre esigenze e disponibilità economiche. Detto ciò, andiamo subito a vedere insieme quali sono le caratteristiche principali dei due dispositivi.

Differenze estetiche

Da un punto di vista estetico, i due dispositivi non si discostano molto l’uno dall’altro. La scelta dei materiali è pressoché la stessa per entrambi i dispositivi. La differenza principale che salta subito all’occhio è data dal gruppo di fotocamere sul retro di diversa forma: su Xiaomi 12 risultano rettangolari mentre sul 13 risultano quadrate. Xiaomi 13 ha una dimensione di 152,8 x 71,5 x 8,0 mm con un peso di 189g, mentre Xiaomi 12 ha una dimensione di 152,7 x 69,9 x 8,2 mm con un peso di 180g. Da un punto di vista estetico, quindi, le dimensioni dei due dispositivi sono praticamente le stesse, con una trascurabile differenza di peso di quasi 10g.

Xiaomi 13 offre un display AMOLED da 120Hz da 6,36 pollici con una risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel con una densità di pixel di 414ppi, contro i 6,28 pollici di Xiaomi 12 che monta un display di tipo AMOLED da 120Hz, con una risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel e una densità di pixel pari a 419ppi. In questo caso, la differenza principale tra i due display sta nella luminosità, dal momento che Xiaomi 13 arriva fino a ben 1900 nit, contro i 1100 nit di Xiaomi 12. Nonostante ciò, possiamo affermare che il display di Xiaomi 12 resta comunque di altissimo livello.

Snapdragon a confronto

Entrambi i dispositivi montano un SoC Snapdragon, anche se di due generazioni diverse visti i periodi di uscita. Xiaomi 13 monta un Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) composto da 1 core da 3,2GHz Cortex-X3, 2 core da 2,8GHz Cortex-A715, 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 e 3 core da 2,0GHz Cortex-A510, mentre Xiaomi 12 dispone di un SoC Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), composto da 1 core da 3,00GHz Cortex-X2, 3 core da 2,50GHz Cortex-A710 e 4 core da 1,80GHz Cortex-A510. La differenza prestazionale tra i due dispositivi esiste, ma non è cosi marcata da farsi sentire nell’uso quotidiano.

Dal punto di vista grafico, Xiaomi 13 dispone di una GPU Adreno 740, mentre Xiaomi 12 monta una GPU Adreno 730. Entrambe sono ottime e vi permetteranno di giocare a tutti i titoli presenti sul Google Play Store senza alcun problema. Parlando di memoria interna, Xiaomi 13 dispone di 8GB di RAM sul modello con 128GB e 256GB di memoria interna. È possibile equipaggiare 12GB di RAM solo sulle controparti da 256GB e 512GB di memoria interna.

Xiaomi 12 dispone invece di 8GB di RAM sui modelli da 128GB e 256GB di memoria interna, con la possibilità di equipaggiarne 12GB solo sulla versione da 256GB di memoria interna. Nessuno dei due dispositivi ha la possibilità di espandere la memoria tramite slot MicroSD.

Xiaomi 13 Xiaomi 12 Dimensioni e peso 152,8 x 71,5 x 8,0 mm 189g 152,7 x 69,9 x 8,2 mm 180g Display 6,36″ AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) 6,28″ AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (peak) CPU Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) Octa-core (1x 3,00GHz Cortex-X2 + 3x 2,50GHz Cortex-A710 + 4x 1,80GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 Adreno 730 Memoria 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM Batteria e ricarica Li-Po 4500 mAh 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 38 min (advertised)

50W wireless, 100% in 48 min (advertised)

10W reverse wireless Li-Po 4500 mAh 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 39 min (advertised)

50W wireless, 100% in 53 min (advertised)

10W reverse wireless Fotocamera Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS

10 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), 1/3.75″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optical zoom

12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS

13 MP, f/2.4, 12mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm

5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), AF Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm Video 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS Software di sistema Android 13, MIUI 14 Android 13, MIUI 14

Entrambi i telefoni montano una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W permettendo di ricaricare i dispositivi dallo 0% al 100% in soli 38 minuti. Dal punto di vista energetico, i due smartphone vi permetteranno di coprire tranquillamente l’intera giornata.

Fotocamere a confronto

Il distacco generazionale in ambito fotografico tra i due dispositivi non è molto accentuato, se non per una peggiore gestione della luce in condizioni di scarsa luminosità da parte di Xiaomi 12. Da un punto di vista tecnico, troviamo su Xiaomi 13 dei sensori da 50MP, 10MP e 12MP, con delle focali rispettivamente di f/1.8 + f/2.0 + f/2.2. Il dispositivo vanta un set di filtri sviluppati in collaborazione con Leica che migliorano visibilmente la qualità delle immagini rispetto al suo predecessore. Xiaomi 12 monta 3 sensori nella parte posteriore da 50MP, 13MP e 5MP, con delle focali rispettivamente di f/1.9 + f/2.4 + f/2.4. Per gli amanti dei selfie, entrambi i dispositivi montano una fotocamera frontale da 32MP.

Prezzi

La differenza di prezzo tra i due prodotti è notevole. Xiaomi 12 costa praticamente la metà rispetto al suo successore, motivo per cui risulta essere molto allettante a fronte delle differenze tecniche irrisorie. Xiaomi 13 è disponibile su Amazon al prezzo di 839,50 euro, con uno sconto del 24% per il modello da 256GB di memoria interna con 8GB di RAM nella colorazione White. Se volete la versione con 12GB di RAM, il prezzo sale a 1.199,90 euro. Xiaomi 12 invece viene proposto a 449,40 euro con uno sconto del 3% nella colorazione Blue, con a bordo 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Sotto vi lasciamo i link alle seguenti offerte.