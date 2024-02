Xiaomi 14 Ultra: design svelato ufficialmente, arrivo al MWC

Xiaomi ha svelato ufficialmente il suo prossimo smartphone di punta, il Xiaomi 14 Ultra, attraverso immagini rendering rilasciate in vista del lancio previsto per il 22 febbraio in Cina.

Il design del dispositivo mostra un'evoluzione del modello precedente, confermando le numerose anticipazioni trapelate nelle score settimane che volevano il nuovo flagship di Xiaomi, mostrarsi come una elegante variante del precedente 13 Ultra.

La parte posteriore del Xiaomi 14 Ultra presenta, nuovamente, un grande modulo circolare al centro, ospitante quattro sensori fotografici, un doppio flash LED e l'immancabile marchio Leica.

Sia la variante bianca/argento che quella nera presentano l'iconica finitura in pelle che ricopre la scocca nella parte posteriore. È prevista anche una versione blu, con il retro completamente in vetro, la quale, però, potrebbe essere un'esclusiva per il mercato cinese.

Il display anteriore è ampio, con un foro centrale per la fotocamera dedicata ai selfie e le estremità leggermente curvate, conferendo allo smartphone un aspetto decisamente premium. Permane l'emersione del display, di qualche millimetro, dalla cornice del device.

Le specifiche dello Xiaomi 14 Ultra includono un display AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 3.200 × 1.440 pixel, refresh rate a 120 Hz e supporto HDR10+. Sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dotato di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione.

La batteria avrà una capacità di 5.300 mAh, garantendo un'autonomia decisamente sufficiente per molteplici casi d'uso.

L'attesa per l'evento di lancio europeo si protrarrà fino al prossimo 25 febbraio (un giorno prima dell'inizio del MWC), quando saranno svelate ulteriori informazioni, tra cui la disponibilità e i prezzi per il nostro continente.