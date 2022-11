L’attuale situazione macroeconomica non risparmia nessuno: anche Xiaomi ha dovuto fare i conti con la crisi. A suggerirlo sarebbe il resoconto fiscale dell’ultimo trimestre.

I risultati fiscali dell’ultimo trimestre, rilasciati da poco ad Xiaomi, parlano chiaro: l’azienda cinese, come moltissime altre realtà nel mondo, ha subito un netto calo sia delle entrate che degli utili. Nel primo caso Xiaomi ha notificato una riduzione del 10% su base annua. quindi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma a colpire è il dato sugli utili: -59%, sempre su base annua.

Stando ad alcuni analisti questa netta diminuzione sarebbe da imputare non solo alla crisi economica imperante ma anche alla volontà dell’azienda di non voler abbandonare nessuno dei suoi progetti in corso, per quanto minori possano essere. A conferma della cosa Xiaomi ha dichiarato di aver aumentato di oltre il 25% i fondi destinati alla ricerca e, in concomitanza, di aver assunto nuovi dipendenti dedicati proprio a questo settore aziendale. Insomma sembrerebbe che i ridotti guadagni dell’azienda siano da imputare principalmente a voler continua a seguire la via dell’innovazione e della modernità tecnologica, da sempre firma del marchio: ad esempio, è giusto di ieri la notizia di voler produrre una versione “artistica”, in quantità limitata, del flagship 12T Pro.

E in effetti, la situazione di Xiaomi non sembrerebbe essere poi così preoccupante: un recente rapporto Canalys vede l’azienda cinese assestarsi in maniera più che salda al terzo posto per spedizione di device con un 13,6% del mercato mondiale (23,3% su scala europea) e ad una quota di mercato italiano di smartphone venduti pari al 26%. Di fatto in poco più di soli dodici anni di esistenza Xiaomi Fondata è riuscita a passare dall’essere una nuova entrata sul mercato ad una delle grandi realtà di riferimento a livello europeo e mondiale.