Xiaomi Mi Band 4C arriva in Italia, a un prezzo super!

Xiaomi Mi Band 4C è ufficialmente arrivata anche in Italia. La smartband economica può essere acquistata su Amazon a un prezzo molto basso, considerando anche uno sconto speciale valido ancora per poche ore. Il dispositivo è stato lanciato qualche settimana fa ed è appositamente pensato per tutti quegli utenti che vorrebbero evitare di spendere molto denaro.

Inoltre, è stato confermato che si tratta del rebrand di Redmi Band, lanciata solo in alcuni paesi. Le specifiche tecniche sono inferiori rispetto a Xiaomi Mi Band 5 (disponibile su Amazon), l’ultimo modello prodotto.

Xiaomi Mi Band 4C presenta un display TFT da 1,08 pollici, vetro temperato, una batteria da 130 mAh, sensore HR (con cui tenere sotto controllo il battito cardiaco 24 ore su 24, 7 giorni su 7) e Bluetooth 5.0. La batteria inclusa – ricaricabile in appena 2 ore – dovrebbe garantire un’autonomia di circa 14 giorni. Non mancano le funzionalità pensate appositamente per tracciare l’esercizio fisico, come corsa, camminata veloce e bicicletta.

La smartband è disponibile all’acquisto su Amazon: per poche ore, gli utenti Prime otterranno uno sconto speciale. Coloro i quali invece cercano un dispositivo di qualità superiore, potranno optare per Xiaomi Mi Band 5 (disponibile su Amazon), Fitbit Inspire HR (disponibile su Amazon), HONOR Band 5 (disponibile su Amazon) o Fitbit Charge 3 (disponibile su Amazon).