Redmi Band potrebbe arrivare in Europa con il nome di Xiaomi Mi Band 4C. Pur non essendo ancora ufficiale, alcuni indizi recentemente trapelati online rafforzano ulteriormente questa ipotesi.

Succede spesso che aziende come Xiaomi portino anche in Europa dispositivi già lanciati in altri mercati cambiando il nome (Xiaomi Mi CC9 è arrivato in Italia come Mi 9 Lite). Secondo quanto dichiarato da Xiaomishka, un leaker di origine russa, la nuova smartband del brand Redmi potrebbe arrivare in Europa come Mi Band 4C.

Il quinto modello del celebre dispositivo indossabile, che potrebbe farci attendere ancora un po’, sarà forse preceduto da una variante con un prezzo molto competitivo. Come avevamo già riportato, Redmi Band è stata lanciata in Cina con un prezzo che corrisponde a circa 12/13 euro. Nel mercato europeo, il costo potrebbe essere leggermente più alto.

L’ipotesi secondo cui Xiaomi Mi Band 4C sia un rebrand di Redmi Band è rafforzata da due certificazioni, accompagnate dallo stesso numero di modello (HMSH01GE) e dai nomi commerciali dei due dispositivi indossabili.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Redmi band presenta un display rettangolare a colori da 1,08 pollici, Bluetooth 5.0, diverse attività preimpostate e la ricarica tramite cavo USB.