Redmi Band è ufficiale, con un prezzo di partenza di 12 euro

Redmi Band è ora ufficiale. Il marchio cinese ha infatti svelato la tanto attesa smartband, preannunciata poche settimane fa, caratterizzata da un prezzo molto contenuto. Come già successo con lo spremiagrumi Xiaomi, questo dispositivo sarà presto disponibile in crowdfunding in Cina, con un costo leggermente più basso rispetto a quello di lancio.

Partiamo quindi dalla sua caratteristica principale: il prezzo. Redmi Band si presenta come un dispositivo low cost. Il suo costo sarà pari a 95 Yuan (circa 12 euro) durante il crowdfunding e 99 Yuan (13 euro circa) successivamente al lancio.

Il design della smartband è molto simile a quella del device targato Honor. Presente un piccolo display rettangolare a colori da 1,08 pollici. Non manca il supporto per la ricarica USB, che offre diversi vantaggi in più rispetto ai cavi utilizzati per ricaricare Xiaomi Mi band.

Trattandosi di un dispositivo di fascia bassa, non è presente l’NFC. Questa funzionalità è invece presente in Xiaomi Mi Band 4 e permette di effettuare i pagamenti (solo in alcuni stati). La colorazione di Redmi Band sarà il nero, ma non mancheranno diversi cinturini di colore arancione, verde oliva, blu e nero.