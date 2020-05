Su internet sono trapelate alcune presunte immagini dal vivo di Xiaomi Mi Band 5. Per il momento, non possiamo essere certi che queste foto siano autentiche. Huami ha confermato solo poche settimane fa che la nuova versione della smartband prodotta da Xiaomi arriverà entro fine anno.

Le immagini diffuse ritraggono un dispositivo con un display a colori che, a differenza della versione precedente, non è quadrato, bensì ovale. La caratteristica più evidente è però un foro sullo schermo. Quale possa essere il suo ipotetico scopo non è ancora chiaro. Secondo molti, esso potrebbe contenere un sensore fotografico.

Il foro, in relazione al display, appare però eccessivamente ampio e non sappiamo quindi se le immagini diffuse siano effettivamente reali. Xiaomishka è fermamente convinto che il materiale sia falso ed estratto da Weibo. Per scoprirlo, dovremo attendere ancora un po’ di tempo.

#Xiaomi #miband5 #fake #fakeNews

Fake image of Mi Band 5 🤔

At first glance, everything looks quite plausible if not for the watermark hinting at Weibo 😅 pic.twitter.com/jnQyPG9KDz

— Xiaomishka (@xiaomishka) May 2, 2020