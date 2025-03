I nuovi tablet Xiaomi Pad 7 vi faranno scordare l'iPad?

Xiaomi amplia il suo ecosistema di prodotti con il lancio della nuova serie Xiaomi Pad, composta da Xiaomi Pad 7 Pro e Xiaomi Pad 7. Questi tablet, presentati al MWC 2025, vogliono ridefinire la produttività e l'intrattenimento mobile, rivolgendosi sia ai professionisti che agli utenti di tutti i giorni.

La serie Xiaomi Pad 7 è stata progettata per offrire un'esperienza utente fluida e intuitiva, con un focus particolare sulla produttività alimentata dall'intelligenza artificiale e il multitasking. Entrambi i modelli sono dotati di un display da 11,2 pollici 3,2K con proporzioni 3:2, HDR adattivo e certificazioni TÜV Rheinland per un comfort visivo superiore. Il display supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e una densità di pixel di 345 ppi, garantendo immagini fluide e testi nitidi.

Con un peso di soli 500g e uno spessore di 6,18mm, Xiaomi Pad 7 Series offre un design elegante e una portabilità eccezionale. I quattro altoparlanti con Dolby Atmos offrono un audio coinvolgente, mentre Xiaomi HyperOS 2, con Xiaomi HyperAI e Xiaomi HyperConnect, porta la produttività a un nuovo livello.

Xiaomi HyperAI potenzia la produttività attraverso strumenti intelligenti come AI Writing per la composizione del testo, AI Speech Recognition, AI Art con Mi Canvas e AI Calculator per la risoluzione di problemi complessi. Xiaomi HyperConnect, invece, consente un'integrazione fluida tra dispositivi. Grazie a NFC Sharing e Xiaomi Share, è possibile trasferire file e associare dispositivi semplicemente toccandoli. Home screen+ 2.0 permette di accedere a un massimo di 2 app per smartphone direttamente da Xiaomi Pad 7 Series senza doverle riscaricare.

La modalità workstation trasforma il tablet in un'interfaccia simile a un desktop, offrendo finestre fluttuanti, dimensioni regolabili delle app e multitasking più comodo. Le fotocamere combinate, infine, migliorano le presentazioni e i flussi di lavoro creativi, consentendo di attivare simultaneamente le fotocamere dello smartphone e del tablet.

Xiaomi Pad 7 Pro si distingue per le sue prestazioni elevate, garantite dalla piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3. La fotocamera frontale da 32MP e la fotocamera posteriore da 50MP consentono di realizzare foto e video di alta qualità, almeno per quanto riguarda il mondo dei tablet. Il Wi-Fi 7 garantisce una connettività velocissima, mentre il lettore di impronte digitali laterale aumenta la sicurezza. La batteria da 8.850mAh supporta HyperCharge da 67W, consentendo una ricarica completa in soli 79 minuti.

Xiaomi Pad 7 è la soluzione ideale per chi cerca un equilibrio tra lavoro e gioco. È dotato di una fotocamera posteriore da 13MP e una fotocamera frontale da 8MP. La piattaforma mobile Snapdragon 7+ Gen 3 offre prestazioni affidabili, mentre il Wi-Fi 6E garantisce una connettività efficiente. La batteria supporta la ricarica da 45W.

Xiaomi Pad 7 Series è accompagnata da una gamma di accessori dedicati, tra cui Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Focus Keyboard con tasti retroilluminati e angoli regolabili, Xiaomi Focus Pen 2 (disponibile anche in bianco) con bassa latenza e 8.192 livelli di pressione e la cover protettiva Xiaomi Pad 7 / 7 Pro.

Prezzi e promozioni

Xiaomi Pad 7 e Xiaomi Pad 7 Pro saranno disponibili su mi.com, Amazon e nei migliori negozi di elettronica.

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 8GB+256GB | 449,90 euro

Xiaomi Pad 7 8GB+128GB | 399,90 euro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro 12GB+512GB | 599,90 euro

Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB | 499,90 euro

Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass Version

Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass Version 12GB+512GB | 649,90 euro

Per il lancio della nuova serie Xiaomi Pad 7, l'azienda ha previsto diverse offerte promozionali valide dal 2 al 31 marzo. Su mi.com, chi acquista Xiaomi Pad 7 riceverà in bundle la Xiaomi Pro Keyboard, mentre chi sceglie Xiaomi Pad 7 Pro riceverà la Xiaomi Pro Focus keyboard, un coupon sconto del 10% per i nuovi utenti e la possibilità di acquistare la Xiaomi Smart Pen con un piccolo sovrapprezzo di 9,90 euro.

Anche su Amazon sono previste offerte interessanti: chi acquista Xiaomi Pad 7 8GB+128GB riceverà la Xiaomi Pro Keyboard, mentre chi opta per la variante 8GB+256GB avrà un coupon sconto di 20 euro e un ulteriore coupon di 10 euro per i clienti Amazon Prime. Infine, per chi acquista Xiaomi Pad 7 Pro 8GB+256GB su Amazon, sono previsti gli stessi coupon da 20 e 20 euro, mentre non è inclusa la tastiera.

Xiaomi Pro Focus Keyboard sarà disponibile al prezzo di 249,90 euro, mentre Xiaomi Pro Keyboard a 119,90 euro.