Xiaomi Smart Band 9 in sconto del 10% se l'acquisti sullo store ufficiale!

Nel mondo delle smartband, Xiaomi si conferma regina da diversi anni, e con il lancio della nuova Smart Band 9, riafferma la sua posizione di leader nel mercato dei dispositivi indossabili. Nonostante sia appena arrivata sul mercato, Xiaomi offre un'immediata promozione del 10% nel suo store ufficiale. Tuttavia, questa offerta sembra sia riservata esclusivamente ai nuovi utenti; quindi, se avete già effettuato acquisti in passato sullo store Xiaomi, potrebbe essere necessario attendere un'altra occasione. In ogni caso, il prezzo di 39,99€ si dimostra competitivo, indipendentemente dalle promozioni del momento.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Xiaomi Smart Band 9, chi dovrebbe acquistarla?

La Xiaomi Smart Band 9 è l'accessorio ideale per chi desidera migliorare il proprio stile di vita e tenere sotto controllo la propria salute senza rinunciare a eleganza e praticità. Con capacità di monitoraggio avanzate che includono la frequenza cardiaca, la saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO₂) e una valutazione complessiva del sonno, si rivolge soprattutto a coloro che pongono la salute al primo posto.

Grazie alla resistenza ai tocchi accidentali, perfetta per restare attivi senza preoccupazioni durante il giorno, anche in condizioni di sudorazione o pioggia, è adatta a sportivi e persone sempre in movimento. La presenza di oltre 150 modalità sportive rende la Xiaomi Smart Band 9 un must-have per chi vuole variare la propria routine di allenamento rimanendo sempre motivati.

La sua autonomia fino a 21 giorni garantisce che l'attenzione possa essere concentrata sul raggiungimento degli obiettivi piuttosto che sulla ricarica del dispositivo. Inoltre, il design elegante e il display AMOLED da 1,62", che offre un'interazione fluida e intuitiva, la rendono perfetta anche per chi cerca un dispositivo che sia sia funzionale sia un complemento al proprio outfit quotidiano. Grazie alla regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambientale, è ideale per essere utilizzata in ogni momento del giorno.

