YouTube ha annunciato un aggiornamento significativo al menu dei filtri di ricerca della piattaforma, riorganizzando completamente l'interfaccia e introducendo modifiche sostanziali che interesseranno milioni di utenti in tutto il mondo. La revisione, motivata dal feedback della community, punta a semplificare l'esperienza di ricerca eliminando funzioni obsolete e introducendo nuove opzioni più in linea con l'evoluzione dei contenuti sulla piattaforma. Si tratta di un intervento che riflette il crescente peso dei contenuti in formato breve nell'ecosistema video online e l'esigenza di strumenti di ricerca più intuitivi per gestire un catalogo di contenuti sempre più vasto e diversificato.

La novità principale riguarda l'introduzione di un nuovo filtro dedicato agli Shorts, posizionato nella categoria "Tipo". Questa aggiunta consente finalmente agli utenti di decidere con precisione se visualizzare nei risultati i video in formato breve o quelli tradizionali di lunga durata, rispondendo a una richiesta ormai impellente della community. Il filtro si inserisce nel contesto della crescente popolarità degli Shorts, che YouTube ha lanciato per competere direttamente con TikTok e Instagram Reels, e che oggi rappresentano una porzione considerevole del traffico sulla piattaforma.

Sul fronte delle modifiche alla terminologia, YouTube ha deciso di rinominare due elementi chiave dell'interfaccia. La categoria "Sort By" diventa "Prioritize", mentre il filtro "View count" assume la denominazione di "Popularity". Questi cambiamenti linguistici non sono casuali: "Prioritize" comunica in modo più chiaro l'azione di ordinamento gerarchico dei risultati, mentre "Popularity" offre una comprensione immediata del criterio di selezione basato sul successo dei contenuti, senza limitarlo esclusivamente al conteggio delle visualizzazioni.

YouTube elimina i filtri "Last hour" e "Rating" perché non funzionavano come previsto e generavano lamentele da parte degli utenti

L'aspetto più drastico dell'aggiornamento consiste nell'eliminazione di due filtri storici: "Last hour" e "Rating". La piattaforma ha giustificato questa decisione spiegando che queste opzioni "non funzionavano come previsto e contribuivano alle lamentele degli utenti". La rimozione del filtro per l'ultima ora suggerisce che la funzione probabilmente non riusciva a fornire risultati sufficientemente aggiornati o rilevanti, mentre l'eliminazione del filtro per la valutazione potrebbe essere legata al fatto che YouTube ha da tempo abbandonato il sistema di rating a stelle in favore del semplice binomio mi piace/non mi piace.

Sul piano dell'organizzazione visiva, la colonna "Upload Date" è stata spostata al centro del menu, in una posizione più prominente. Questo riposizionamento riflette l'importanza che gli utenti attribuiscono alla freschezza dei contenuti, specialmente per ricerche legate a notizie, tutorial su nuove tecnologie o aggiornamenti software. Su desktop, il pulsante per accedere ai filtri rimane posizionato nella parte superiore destra della schermata dopo aver avviato una ricerca, mentre su dispositivi mobili gli utenti dovranno continuare a toccare i tre punti verticali nell'angolo in alto a destra.

La semplificazione del menu e la sua maggiore intuitività sono obiettivi dichiarati che rispondono alla necessità di gestire la complessità crescente di un catalogo che ospita contenuti di ogni tipo, durata e formato. L'aggiornamento dovrebbe essere implementato gradualmente per tutti gli utenti nelle prossime settimane, rendendo l'esperienza di ricerca più snella e allineata alle modalità di consumo dei contenuti video nel 2025.