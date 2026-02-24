Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Bose SoundLink Max, l'altoparlante Bluetooth portatile con certificazione IP67, fino a 20 ore di autonomia, porta USB-C e ingresso AUX da 3,5 mm. Perfetto per portare la musica ovunque grazie al manico in corda rimovibile. Ora disponibile a soli 279,49€ invece di 399,95€, con uno sconto del 30%.

Bose Soundlink Max, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Bose Soundlink Max è il compagno ideale per chi ama portare la musica ovunque senza rinunciare a una qualità audio eccezionale. È consigliato agli appassionati di musica che organizzano feste all'aperto, gite al mare o in montagna, grazie alla certificazione IP67 che lo rende impermeabile, antipolvere e resistente agli urti. Chi cerca bassi potenti e un suono avvolgente troverà in questo speaker la risposta perfetta alle proprie esigenze.

Con 20 ore di autonomia e la possibilità di ricaricare altri dispositivi tramite la porta USB-C, il Bose Soundlink Max soddisfa anche le esigenze di chi è sempre in movimento. L'ingresso AUX da 3,5 mm lo rende versatile anche per chi utilizza giradischi o lettori CD. Attualmente disponibile a 279,49€ invece di 399,95€, con uno sconto del 30%, rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera un altoparlante Bluetooth premium a un prezzo decisamente vantaggioso.

Il Bose SoundLink Max è un altoparlante Bluetooth portatile con certificazione IP67, autonomia fino a 20 ore, porta USB-C per ricaricare dispositivi, ingresso AUX da 3,5 mm e manico in corda rimovibile per un trasporto comodo ovunque.

