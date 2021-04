Zenfone 8: dov’è finita la flip camera?

In questi giorni si sta parlando a più riprese di Zenfone 8 e Zenfone 8 Pro. Man mano che ci avviciniamo alla data di presentazione, Asus snocciolerà qualche dettaglio sparso per aumentarne l’hype. Oggi ne ha pubblicato uno davvero curioso che mette in dubbio ciò che si pensavo fino ad ora.

La società Taiwanese infatti ha postato un brevissimo video teaser dove fa notare chiaramente che lo Zenfone 8 standard non avrà la flip camera. Questo tipo di soluzione campeggia nella lineup fin dallo Zenfone 5 ed è stata un’ottima trovata per evitare di “bucare” il display.

Dubitiamo che Asus la cancelli completamente e il fatto che non ha ancora mostrato dettaglio estetici di Zenfone 8 Pro, ci farebbe pensare – e sperare – che almeno il modello di riferimento la includa. In caso contrario ci sarebbe una perdita di iconicità in quanto il meccanismo fotografico rotante è appannaggio della sola linea Zenfone in tutto il mondo.

Tornando a parlare in maniera un po’ più approfondita del video teaser, questo mostra uno Zenfone 8 con un aspetto tutto sommato standard rispetto alla concorrenza e con una fotocamera posizionata in un foro in alto a sinistra. Inoltre nella descrizione si evince che il display avrà una frequenza di aggiornamento elevata, come ci si aspetta da un top di gamma.

Infine, oltre al modello standard e alla versione Pro, dovrebbe esserci anche un modello Mini che di “mini” avrà solo le dimensioni. Questo infatti condividerebbe gran parte della scheda tecnica da top di gamma dei fratelli maggiori.

I nuovi Asus Zenfone 8 saranno presentati il prossimo 12 maggio, alimentati dallo Snapdragon 888 e avranno dei display Amoled con almeno 120 Hz e sensore delle impronte digitali al di sotto del pannello.