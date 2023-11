Zens, provati i caricabatterie di design per iPhone, Airpods e Apple Watch

Siete alla ricerca un caricabatterie per iPhone che possa essere non solo efficiente ma anche bello da vedere ? Questa è la filosofia dei prodotti Zens, come il modello 4-in-1 Magnetic + Watch Wireless Charger che abbiamo provato.

Una pesante base in metallo, con una copertura in plastica, nasconde la ricarica wireless per le cuffie AirPods, mentre su un’asta è posizionato un supporto tondo a cui è possibile collegare l’iPhone, a partire dal modello di dodicesima generazione che integra il sistema Magsafe. La forza del magnete è tale da bloccare l’iPhone in sede con precisione senza la necessità di andare a ricercare con troppa attenzione la zona posteriore dove è presente il sistema di ricarica.

Una porta USB-A ancora il supporto a cui collegare l’Apple Watch. La soluzione della porta USB è interessante poiché è possibile staccare l’accessorio per collegarlo a un’altra porta USB, magari per portarlo in viaggio, o usare la porta USB della basetta per collegare un altro cavo. Ma dov’è il quarto sistema di ricarica ? Semplicemente un ulteriore portare USB-C posta su un lato che permette di collegare un cavo per ricaricare un quarto dispositivo, come un iPad o uno smartphone Android.

Le massime potenze di ricarica sono le seguenti: 7,5Watt per l’iPhone, 5W per la superficie inferiore (AirPods), 18Watt per la porta USB-C. Per alimentare la basetta e tutti i sistemi wireless dovrete collegare un caricatore tramite un connettore posizionato sul retro della base. È certificato Qi e MFi.

Insomma, tramite il 4-in-1 Magnetic + Watch Wireless Charger è possibile caricare fino a tre smartphone, o un iPhone, un Apple Watch, un iPad e un paio di AirPods, o ancora qualsiasi altra cuffia o accessorio che possa utilizzare la ricarica a induzione.

La qualità di costruzione è ottima, così come la scelta dei materiali e l’abbinamento della plastica con differenti superfici, lisce o con una texture ruvida, che mischiate assieme permettono di ottenere un ottimo risultato finale che comunica qualità sia alla vista che al tatto.

Forse l’unico difetto riguarda l’inclinazione della superficie del Magsafe per iPhone, che tiene lo smartphone troppo in orizzontale, perdendo la funzione di stand. Ma dipende anche da dove lo posizionerete. Sarebbe stata comoda la possibilità di orientare la superficie.

Zens 4-in-1 Magnetic + Watch Wireless Charger costa 129,99 euro, un prezzo non basso ma probabilmente in linea con la qualità offerta e la tipologia di pubblico a cui si rivolge, cioè gli acquirenti Apple.

Abbiamo provato anche il 2-in-1 MagSafe + Watch travel charger, un curioso e ingegnoso caricabatterie da viaggio che in un colpo solo permette di ricaricare iPhone e Apple Watch. Ridotto al minimo in quanto a spazio, rimangono unicamente le basi a cui collegare tramite Magsafe l’iPhone e il connettore magnetico dell’Apple Watch. È fatto in maniera tale da trasformarlo anche in una sorta di stand che permette di posizionare l’iPhone come se fosse una sveglia da comodino. Insomma, tutto molto ingegnoso. Nella confezione è presente il caricatore, una cavo USB-C per l’alimentazione e una custodia da viaggio. Fornisce fino a 12 watt di potenza.

Anche in questo caso il prezzo è decisamente alto, costa 99,99 euro. Tuttavia rimane un prodotto unico nel suo genere.

