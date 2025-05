NotebookLM sbarca finalmente sugli smartphone Android e iOS

Google ha ufficialmente presentato ieri, 1 maggio 2025, il design della sua nuova applicazione mobile nativa per NotebookLM, destinata a sbarcare su dispositivi Android e iPhone. Dopo le anticipazioni del mese scorso, l'azienda ha fornito un'anteprima dettagliata dell'interfaccia utente e delle funzionalità chiave che caratterizzeranno questa attesa estensione mobile del suo strumento di ricerca e apprendimento basato sull'intelligenza artificiale. Il lancio ufficiale è previsto in concomitanza con l'evento Google I/O 2025.

NotebookLM, precedentemente accessibile principalmente via web e tramite una Progressive Web App (PWA), si prepara a compiere un passo significativo verso una maggiore accessibilità e integrazione mobile. La nuova app nativa promette un'esperienza utente più fluida, performante e ricca di funzionalità, progettata specificamente per gli schermi touch e l'uso in mobilità. Questa mossa strategica mira a sostituire l'attuale PWA per la maggior parte degli utenti, offrendo un'alternativa più robusta e integrata nell'ecosistema mobile.

L'interfaccia dell'app mobile di NotebookLM si presenta con un design pulito e funzionale. La schermata principale è organizzata con schede che permettono una rapida navigazione tra le sezioni "Recenti", "Condivisi", "Titolo" e "Scaricati". Sotto queste schede, gli utenti troveranno un elenco dei loro notebook, ciascuno visualizzato come una card contenente un evidente pulsante "play".

Questo pulsante è la porta d'accesso a una delle funzionalità più interessanti: "Audio Overview". Toccandolo, si avvia una panoramica audio del contenuto del notebook, con Google che enfatizza il supporto per la riproduzione in background – consentendo agli utenti di ascoltare mentre usano altre app o a schermo spento – e la possibilità di scaricare i contenuti per l'ascolto offline. Il player audio a schermo intero presenta una visualizzazione dinamica a forma d'onda e, in modo innovativo, offre agli utenti la possibilità di "unirsi al podcast" per porre domande e richieste di approfondimento agli host AI, trasformando l'ascolto passivo in un'interazione dinamica con l'intelligenza artificiale.

Nella parte inferiore della schermata principale spicca un ampio pulsante flottante (FAB - Floating Action Button) con la dicitura "Crea nuovo". Analogamente alla versione web, questo pulsante permette agli utenti di creare nuovi notebook caricando diverse tipologie di sorgenti: file PDF, interi siti web, video da YouTube o semplicemente incollando del testo. Inoltre, per semplificare ulteriormente l'aggiunta di contenuti, NotebookLM sarà integrato nel foglio di condivisione standard del sistema operativo (sia Android che iOS), permettendo di inviare rapidamente link o documenti all'app da qualsiasi altra applicazione.

Una volta aperto un notebook specifico, l'interfaccia cambia leggermente, presentando una barra di navigazione inferiore con tre sezioni principali: "Fonti" (per gestire i materiali caricati), "Chat" (per interagire con l'AI ponendo domande sui contenuti) e "Studio" (che presumibilmente ospiterà strumenti aggiuntivi per l'analisi e la sintesi). Questo layout richiama da vicino quello già presente nella versione mobile del sito web, garantendo una certa familiarità agli utenti esistenti. Google ha anche condiviso anteprime dell'interfaccia ottimizzata per tablet, suggerendo un'esperienza utente coerente su diverse dimensioni di schermo.

Secondo le dichiarazioni ufficiali di Google, l'applicazione NotebookLM vedrà un lancio in versione beta nelle "prossime settimane". Tuttavia, dettagli più precisi emergono dalle piattaforme di distribuzione: la pagina dell'App Store di iOS indica come data di rilascio prevista il 20 maggio 2025, giorno di apertura della conferenza annuale per sviluppatori Google I/O. Questo suggerisce che l'app sarà uno degli annunci di punta dell'evento, dove probabilmente verranno svelate ulteriori funzionalità e dettagli.

Gli utenti interessati possono già pre-registrarsi per ricevere una notifica non appena l'app sarà disponibile:

Il passaggio a un'app nativa per NotebookLM rappresenta un importante investimento da parte di Google nel rendere i suoi strumenti AI più potenti e accessibili. Offrire un'esperienza mobile dedicata, con funzionalità offline e un'interfaccia ottimizzata, potrebbe ampliare notevolmente la base di utenti di NotebookLM, rendendolo uno strumento ancora più indispensabile per studenti, ricercatori, professionisti e chiunque necessiti di analizzare e comprendere grandi quantità di informazioni in modo efficiente, anche quando è lontano dalla propria scrivania.