Streamathon For Charity: giocare a GTFO per prevenire i sucidi

10Chambers, il celebre studio di sviluppo dietro al popolare gioco cooperativo horror GTFO, ha indetto una straordinaria iniziativa chiamata "Streamathon for Charity". Questa maratona su Twitch, completamente dedicata a GTFO, è iniziata da poco più di trenta ore e non si fermerà fino a venerdì, raccogliendo fondi per sostenere l'American Foundation for Suicide Prevention.

La maratona è aperta a tutti i giocatori senza alcuna limitazione e offre l'opportunità di giocare fianco a fianco con il team di 10Chambers e con i più forti giocatori di GTFO.

Per poter fare richiesta di partecipazione, in caso siate in possesso del gioco, vi basterà accedere al canale Discord dedicato al gioco, leggere e accettare il regolamento e andare nelle sezioni dedicate al LFG.

Per chi non lo conoscesse, invece, GTFO è un gioco horror cooperativo che immerge i giocatori in un mondo oscuro e pericoloso, dove la sopravvivenza dipende dalla cooperazione e dalla strategia.

I giocatori devono lavorare insieme per esplorare un complesso sotterraneo infestato da creature mostruose, completando missioni complesse mentre lottano per la loro vita. L'atmosfera tesa e il gameplay impegnativo hanno reso GTFO un titolo amato da milioni di giocatori in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la "Streamathon for Charity", nelle prime 33 ore dall'inizio della maratona, 10Chambers ha già raccolto 2.523,69 USD per l'American Foundation for Suicide Prevention.

Questo incoraggiante risultato dimostra il potere della community che gravita attorno a GTFO nel mobilitarsi per una causa importante. La AFSP è una fondazione che lavora instancabilmente per prevenire i suicidi attraverso programmi di educazione, ricerca e supporto alle persone in difficoltà.

10Chambers invita tutti i giocatori a unirsi alla "Streamathon for Charity" innanzitutto per divertirsi, avere l'opportunità di conoscere alcune delle menti dietro a GTFO e connettersi con altri appassionati di gaming, oltre che per sostenere una causa importante. Ogni contributo, grande o piccolo, sarà interamente devoluto alla American Foundation for Suicide Prevention e potrà fare una grande differenza nella lotta contro i suicidi. **Conclusione**

La "Streamathon for Charity" di 10Chambers non è solo una celebrazione del gaming, ma anche un potente strumento per sensibilizzare i giocatori su un tema, purtroppo, sempre attuale e di estrema importanza. Anche solo per dare un occhio a un gioco che, magari, non conoscete, vi consigliamo di passare a salutare il team di 10Chambers, per supportarli in questa maratona e contribuire a fare la differenza.