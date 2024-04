Fallout 4, l'update next-gen è tremendo: giocatori installano MOD per rimuoverlo

L'aggiornamento next-gen per Fallout 4, introdotto recentemente da Bethesda, non è stato ben accolto dalla comunità dei giocatori PC. Non sorprende quindi che, attualmente, le mod più scaricate e apprezzate sembrino essere quelle volte a disinstallare tale update. Ciò rivela una chiara insoddisfazione verso le modifiche implementate dall'azienda, le quali, invece di migliorare l'esperienza di gioco, hanno generato problemi di compatibilità con le mod esistenti e salvataggi, suscitando le critiche degli utenti più affezionati.

L'update gratuito mirava a portare miglioramenti tecnici alla versione PC di Fallout 4, ma ha finito per causare più problemi che benefici. Numerosi giocatori hanno riscontrato "rottura" delle mod precedentemente installate e incompatibilità con i file di salvataggio esistenti, il che ha minato significativamente la qualità dell'esperienza videoludica prevista. Tutto ciò ha avuto luogo nonostante le promesse di un salto qualitativo nell'aspetto tecnico del gioco, miglioramenti che molti utenti hanno faticato a percepire data l'alta qualità già raggiunta dal gioco su piattaforma PC, grazie anche al lavoro svolto dalla community dei modder negli anni.

Le statistiche di download dai portali dedicati alle mod per videogiochi confermano questa tendenza. Siti come NexusMods mostrano infatti che le mod più popolari al momento sono quelle ideate per eliminare l'aggiornamento next-gen, consentendo ai giocatori di ripristinare la versione precedente del gioco. Tra queste spiccano "Skip Next-Gen Update" e "Fallout 4 Downgrade", entrambe esplicite nel loro intento di annullare le modifiche apportate da Bethesda.

Sebbene l'aggiornamento abbia avuto l'obiettivo di ottimizzare Fallout 4 per le nuove console, garantendo su Xbox Series X una fluidità di gioco a 60 fps in tutte le modalità di gioco, è il settore PC a mostrare il maggior dissenso. L'update, infatti, ha generato diversi problemi per chi gioca su PC, una piattaforma che nel corso degli anni ha visto una continua evoluzione e personalizzazione del gioco attraverso le mod. L'ampio supporto da parte della comunità dei modder ha notevolmente arricchito l'esperienza videoludica di Fallout 4 su PC, rendendo gli interventi di Bethesda in questo aggiornamento percepiti come un passo indietro piuttosto che un miglioramento.

Confrontando i risultati su console, dove l'aggiornamento è stato accolto in modo decisamente più positivo, l'esperienza dell'utenza PC ribadisce un concetto fondamentale nel mondo dei videogiochi: l'importanza dell'ascoltare la community. Nel caso di Fallout 4, sembra che la direzione presa dall'aggiornamento next-gen su PC non abbia intercettato le reali necessità e desideri degli utenti, portando così alla singolare situazione evidenziata dalle tendenze attuali delle mod.