Fallout 4, la patch next-gen funziona finalmente anche su Steam Deck

Dopo le numerose critiche ricevute per il recente aggiornamento next-gen di Fallout 4 sulla Steam Deck, che aveva paradossalmente peggiorato le prestazioni del gioco sulla console portatile nonostante fosse stato conferito il rating "Verified", Valve ha prontamente risposto con un aggiornamento Hotfix di Proton, risolvendo gran parte dei problemi segnalati.

Grazie a questa mossa, ora le prestazioni di Fallout 4 sulla Steam Deck riflettono meglio quello che ci si aspetta da un gioco con un rating Verified, soprattutto in quanto a stabilità e affidabilità.

"l'esperienza complessiva è ora decisamente più fluida e piacevole"

Il gioco si è rivelato una sfida non indifferente per Steam Deck, principalmente a causa dell'età e delle peculiarità tecniche del motore grafico di Bethesda, il Creation Engine. Malgrado queste difficoltà iniziali, l'aggiornamento ha apportato significative migliorie, tra cui una maggiore accuratezza del performance overlay, che ora fornisce dati in tempo reale più affidabili sulle prestazioni del gioco in esecuzione. Nonostante ciò, rimane il limite dell'accesso alle impostazioni grafiche, al momento ancora non disponibili.

Prima di questo hotfix, le performance di Fallout 4 sulla nuova Steam Deck OLED erano state giudicate solamente "accettabili". Il principale punto di contesa non era tanto la giocabilità di Fallout 4, quanto piuttosto la decisione di Valve di migliorare il rating del gioco proprio nel momento in cui questo stava riscontrando un rinnovato interesse da parte del pubblico, nonostante i problemi tecnici fossero ben evidenti.

Le prove effettuate dopo l'hotfix hanno evidenziato un miglioramento tangibile dell'esperienza di gioco, mostrando una riduzione significativa dei crash e delle interruzioni rispetto alla situazione pre-hotfix. Sebbene ci siano ancora momenti in cui il gioco presenta delle difficoltà, l'esperienza complessiva è ora decisamente più fluida e piacevole, dimostrando che i passi effettuati verso il rispetto degli standard richiesti per un rating "Verified" sono stati notevoli.

Resta il punto che, secondo molti, il rating "Verified" di Valve dovrebbe essere attribuito solo ai giochi che effettivamente garantiscono un avviamento e un'esperienza di gioco esenti da problemi tecnici o glitch, oltre a garantire una performance stabile.