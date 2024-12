Oltre mille mod possono rendere Fallout 4 un'esperienza completamente nuova

Una versione di Fallout 4 con oltre 1170 mod installate è stata mostrata in un video di 30 minuti pubblicato dal canale YouTube Digital Dreams. Il filmato, registrato in 4K a 60fps, presenta un mondo di gioco radicalmente modificato e potenziato mostruosamente dal punto di vista grafico rispetto all'originale.

Il video mette in evidenza un livello di dettaglio nettamente superiore, oltre a una serie di effetti visivi decisamente avanzati, dimostrando le potenzialità delle mod nel trasformare l'esperienza di gioco. Vengono anche mostrate alcune attivazioni di mod in tempo reale, per permettere di comprendere al meglio l'impatto delle modifiche apportate.

Digital Dreams, per permettere a chiunque abbia una configurazione adeguata di sperimentare la stessa esperienza, ha messo a disposizione su Nexus Mods il suo preset di mod. Tuttavia, per gestire un tale numero di modifiche è necessario un hardware decisamente potente e considerando che il video è stato realizzato facendo girare il gioco su di una GeForce RTX 4090, purtroppo questo esperimento non sarà rivolto a tutti.

Per chi fosse vissuto in una caverna negli ultimi anni, Fallout 4 è un gioco di ruolo post-apocalittico sviluppato da Bethesda Softworks e ambientato nell'area di Boston. Il protagonista si risveglia da un lungo periodo di criosonno per scoprire un mondo radicalmente mutato, oltre che scoprire che suo figlio è stato rapito. Il gioco è disponibile, da parecchi anni, su PC e console e, per quanto i fan no lo abbiano apprezzato come il terzo, immortale, capitolo della serie, il titolo è stato recentemente aggiornato per le piattaforme di ultima generazione.

Inoltre, l'enorme successo della serie tv dedicata la franchise di Fallout, ha portato il gico ad andare soldout sovente sui maggiori store digitali, oltre ad aver spinto le vendite del quarto capitolo in maniera incredibile. Se, invece, conoscete già benissimo Fallout 4, vi consigliamo di dare un'occhiata a Fallout: London, un capitolo fan-made nato come enorme mod per Fallout 4 che è talmnte grande che sta per arrivare il primo DLC.