Fallout 4: come fare il downgrade per giocare a Fallout London

Il downgrade di Fallout 4 è diventato una necessità per molti giocatori, soprattutto dopo l'aggiornamento next-gen che ha causato problemi di compatibilità con diverse mod popolari. In particolare, la mod Fallout London è stata colpita da questi cambiamenti, spingendo gli sviluppatori a trovare una soluzione.

Fortunatamente, il team di sviluppo TeamFOLON ha creato un metodo semplice per effettuare il downgrade del gioco e ripristinare la compatibilità con le mod. Questo processo è particolarmente utile per i possessori della versione Steam di Fallout 4, e di seguito ve lo spiegheremo passo passo.

Come effettuare il downgrade per Fallout London tramite mod

Il modo più semplice per effettuare il downgrade di Fallout 4 è installare la mod ufficiale "Fallout London Downloader and Addons" creata da TeamFOLON. Questa mod include il programma FOLON Downgrader, che semplifica notevolmente il processo di downgrade.

È importante notare che questa soluzione è pensata specificatamente per la versione Steam del gioco. I possessori della versione GOG di Fallout 4: Game of the Year Edition hanno meno problemi, in quanto è già compatibile con Fallout London.

Downgrade manuale su Steam

Per gli utenti più esperti che desiderano effettuare il downgrade manualmente senza installare Fallout London, ecco una guida passo-passo:

Aprire la console di Steam digitando "steam://open/console" nel browser Inserire una serie di comandi specifici nella console per scaricare le versioni precedenti dei file del gioco Copiare i file scaricati in una nuova cartella Sostituire i file nella cartella di installazione di Fallout 4 con quelli appena scaricati Impostare il file manifesto dell'app Steam come "sola lettura"

Questo processo può richiedere tempo, in quanto il download totale è di circa 90 GB.

Possibili problemi

Se si effettua il downgrade manuale, è importante avere la Game of the Year Edition con tutti i DLC, altrimenti potrebbero verificarsi errori di licenza. Inoltre, il processo di download tramite la console di Steam può richiedere molto tempo, a seconda della velocità della connessione internet.

Una volta completato il downgrade, potrete godervi Fallout London o altre mod incompatibili con l'ultima versione del gioco.