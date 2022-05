Anche se più a rilento rispetto ad altri paesi, l’Italia si sta dando un gran da fare con i videogiochi e soprattutto nell’ultimo periodo abbiamo vissuto una crescita esponenziale, non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello legato alla quantità e qualità dei videogiochi prodotti. In questo, 505 Games (distributore di giochi quali Assetto Corsa e Control) sta lavorando duramente per imporsi sul mercato, non puntando solo a grossi studi conosciuti, ma anche a piccoli team talentuosi, pronti a sbarcare con i loro progetti su PC e Console.

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo avuto modo di assistere, a porte chiuse, allo showcase di 505 in anteprima e in questo articolo potete trovare il riassunto dei progetti annunciati, che corrispondono solo a una piccolissima parte di quello che vedremo nel corso dei prossimi anni.

Among The Trolls

Among the Troll

Sviluppatore: Forbidden Studios

Piattaforme: PC Steam (Early Access)

Uscita: 2022

Among the Trolls è un survival in prima persona con meccaniche da action-adventure ambientato in Finlandia, dove il protagonista (Alex o Anna, a a seconda del genere scelto) decide di andare a trovare i suoi nonni, che da anni vivono in una piccola capanna in una foresta.

Una volta arrivato, però, si rende conto che i suoi nonni sono scomparsi e ciò lo porta a esplorare le magiche foreste finlandesi alla loro ricerca, ritrovandosi immerso nella mitologia nordica e nel folklore finlandese, ripensando spesso ai ricordi d’infanzia e ai meravigliosi anni estivi passati con i suoi cari.

Avrete ben capito dalla descrizione che si tratta di un survival diverso dal solito, maggiormente incentrato sulla “magia”, creature incantate, natura e animali del posto, dove l’esperienza punta maggiormente a immergere il giocatore non solo in un videogioco di sopravvivenza, ma in un mondo di gioco unico e ricco di mistero.

I ragazzi di Forbidden Studios stanno lavorando duramente per dar vita a questo titolo, che arriverà in early access nei prossimi mesi del 2022.

Stray Blade

Sviluppatore: Point Blank Games

Piattaforme: PC Steam, Epic Games Store, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Uscita: 2023

Stray Blade è una nuova proprietà intellettuale sviluppata da Point Blank Games, intenti a dare vita a un nuovo Action-RPG ambientato in un inedito mondo fantasy chiamato “Acrea”. Chiaramente l’esplorazione e i combattimenti frenetici sono il fulcro del gioco stesso, che permettono non solo di avanzare nella storia, ma anche di cambiarla a seconda delle nostre vittorie e dei nostri risultati. Ad accompagnarci in questo viaggio c’è Boji, il nostro fedele compagno che oltre ad aiutarci nei combattimenti, è impegnato a potenziare l’equipaggiamento.

Il gioco è previsto per il 2023 sulle principali console e su PC (Steam ed Epic Game Store).

Miasma Chronicles

Sviluppatore: The Bearded Ladies Consulting

Piattaforme: TBC

Uscita: TBC

Miasma Chronicles è una nuova IP sviluppata dai ragazzi di The Bearded Ladies Consulting (già conosciuti per l’ottimo Mutant Year Zero) che vede come protagonisti, Elvis Ashlee e suo fratello maggiore in forma robotica, Diggs. I due fratelli affrontano un viaggio alla ricerca della propria madre scomparsa, in un mondo di gioco ambientato in un futuro prossimo dove un fenomeno chiamato “Miasma” sta dominando qualunque cosa.

Il genere non si discosta troppo da Mutant Year Zero, il team di sviluppo sta infatti sviluppando un’altra esperienza tattico-strategica, questo farà certamente piacere agli appassionati, visto che il loro precedente lavoro rimane tutt’ora un ottimo titolo.