L’estate è finalmente arrivata. Le giornate si allungano, il ritmo rallenta (almeno per qualcuno) e le temperature ci ricordano che è il momento perfetto per prendersi una pausa dalla routine e concedersi un po’ di relax. E cosa c’è di meglio, tra una gita al mare e un aperitivo in terrazza, che dedicare qualche ora ai videogiochi? Che siate in viaggio con una console portatile nello zaino, a casa con l’aria condizionata accesa o sotto l’ombrellone con uno Steam Deck tra le mani, questa è la stagione ideale per immergersi in nuove avventure digitali o per recuperare quei titoli rimasti da troppo tempo nel backlog.

Che abbiate voglia di perdervi in una storia epica, combattere in arene multiplayer, esplorare mondi aperti o affrontare l’ennesima run in un roguelike estivo, siamo curiosi di sapere: a cosa giocherete quest’estate? State aspettando una nuova uscita, magari un titolo di cui si parla da mesi? Oppure approfitterete della calma estiva per riscoprire giochi che non siete mai riusciti a finire?

Magari per qualcuno sarà l’occasione perfetta per tornare su un classico, oppure per altri sarà la stagione dei free-to-play, delle avventure narrative o delle grandi saghe da affrontare senza interruzioni. Insomma, ogni estate ha la sua colonna sonora... e il suo gioco simbolo.

Per questo vi invitiamo a partecipare al nostro sondaggio: fateci sapere quali titoli vi terranno compagnia nelle prossime settimane e, se vi va, raccontateci la vostra estate videoludica nei commenti. Ci piacerebbe scoprire se ci sono sorprese, mode improvvise o piccoli capolavori nascosti pronti a diventare i protagonisti dell’estate 2025.

Votate, condividete e… buon game a tutti!