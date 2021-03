Google Stadia ha cancellato un’esclusiva horror di Hideo Kojima?

Google Stadia torna nuovamente al centro dell’attenzione. Dopo la chiusura degli studi di sviluppo interni, adesso si parla anche di un importante progetto ormai alla deriva, ‘spiaggiato’ nel dimenticatoio. Infatti, la piattaforma streaming del colosso di Mountain View, era finita nuovamente sotto ai riflettori per il caso di Journey to the Savage Planet, gioco appena sbarcato sulla piattaforma, ma impossibile da limare a causa della chiusura degli studi (cliccate qui per approfondire nel dettaglio). Adesso, diamo uno sguardo alle recenti voci!

In un report di VGC, oltre al sequel di Journey to the Savage Planet e un progetto multiplayer, sarebbe stato cancellato anche un progetto horror di grandi dimensioni. Per chi non avesse colto il riferimento a Death Stranding (ma, soprattutto, al suo creatore) nel primo paragrafo, stiamo parlando di un progetto affidato a Hideo Kojima e al suo studio, Kojima Productions. L’iconico autore, stando sempre al report, avrebbe dovuto realizzare un horror esclusivo per Stadia.

Ecco quanto riportato: “Si ritiene che il progetto di Kojima Productions sia stato presentato come un gioco horror a episodi. Le fonti hanno indicato che lo studio giapponese era desideroso di innovare il panorama del cloud gaming, ma la proposta è stata infine bloccata dal GM di Stadia, Phil Harrison, l’anno scorso“. D’altronde, la scorsa estate, Kojima in un’intervista raccontò di un suo importante progetto cancellato, per cui si arrabbiò e non poco.

A seguito del report, sulle pagine di GamesRadar+, un portavoce di Google Stadia ha dichiarato che quanto riportato da VGC è impreciso. Inoltre, le dicerie sulla cancellazione del progetto in collaborazione con Kojima sarebbero false; anche perché la piattaforma non ha mai annunciato nessuna collaborazione con il noto autore. Cosa ne pensate di questa bizzarra situazione? Vi invitiamo a commentare qua sotto nei commenti!