ABB Formula E At Home Challenge, Maximilian Gunther vince “a Honk Kong”

La Formula–E insieme a UNICEF ha organizzato un vero e proprio campionato virtuale Esports su rFactor 2, popolari simulatore racing. L’iniziativa “Formula E Race at Tome Challenge” è nata per sostenere UNICEF a favore di una raccolta fondi per il coronavirus.

Durante l’evento dedicato al circuito di Honk Kong, Maximilian Gunther, di soli 22 anni e facente parte del team Andretti Autosport, è riuscito a confermare i pronostici dei test, portando a casa la vittoria della prima tappa dell’evento. Di seguito potete leggere il comunicato stampa completo.

Dopo essere stato il pilota più giovane a vincere una gara di Formula E a gennaio, il 22enne tedesco sale anche in vetta alla classifica del campionato online

Secondo all’arrivo Nick Cassidy, mentre il formato “Race Royale” ha costretto all’eliminazione piloti illustri come Antonio Felix Da Costa e Sebastian Buemi– Rita Ora ha parlato della partnership tra Formula e UNICEF, di cui è Ambasciatrice, per raccogliere fondi contro il coronavirus