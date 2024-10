Call of Duty Black Ops 6, poche pubblicità Xbox e Game Pass? C'è un motivo

In questo periodo molte persone si stanno chiedendo sui social perché Microsoft stia evitando di comunicare troppo la presenza di Call of Duty Black Ops 6 (preordinabile su Amazon) all'interno degli abbonamenti PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate, così come i diritti marketing Xbox nei vari spot e nelle grandi città come New York. C'è chi pensa che sia perché l'azienda di Redmond spinga sull'acquisto effettivo del gioco invece degli abbonamenti, ma in realtà la verità è un'altra.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il motivo è che c'è ancora un accordo tra Sony e Activision che durerà fino alla fine del 2024. A dichiararlo fu il presidente di Microsoft Brad Smith durante un'intervista a CNBC nel 2023 che ora sta chiaramente risputando proprio per rispondere al dubbio recente sul marketing del titolo.

Anzi, Sony avrebbe potuto avere ancora gli accordi marketing del titolo quest'anno, evidentemente rifiutati per via dell'acquisizione, ma che non possono comunque essere sfruttati da Xbox. Insomma una situazione abbastanza paradossale.