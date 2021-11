Activision, un dipendente è stato giustamente licenziato per stupidità

Da un paio di mesi Activision è entrata in un vortice senza fine con accuse davvero importanti che stanno inginocchiando letteralmente l’azienda. A scoperchiare il Vaso di Pandora sarebbe stato il Wall Street Journal, che in questi giorni si sta occupando giorno e notte della questione. Prima di raccontarvi quest’ultima novità, è giusto fare un passo indietro.

Il caso Activision tiene oramai banco da diversi mesi ormai con molti volti noti del settore che si sono schierati contro Bobby Kotick, il CEO della compagnia, che stando a quello rivelato dall’inchiesta del Wall Street Journal ed ora dagli stessi dipendenti avrebbe nascosto dei casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro e che lui stesso in passato si era reso protagonista di tali molestie. Jim Ryan di Sony e Phil Spencer di Microsoft hanno potuto dire la loro, attaccando, giustamente Kotick.

Stando a quanto raccontato nell’ultimo podcast del Wall Street Journal, un dipendente sarebbe stato licenziato dalla compagnia per frasi oscene utilizzate nelle mail aziendali. Ora, sembrerebbe che tale individuo firmasse il tutto con la dicitura “1-800-ALLCOCK”, a quanto pare una terminologia usata con i prefissi di zona degli States. Insomma, qualcosa di veramente infantile.

A parlare di questa faccenda sarebbe stata la giornalista Kirsten Grind. “Per fare un esempio pratico, un impiegato di Activision ha firmato per anni le sue email scrivendo 1-800-ALLCOCK. Ricevere email del genere per una donna era da considerarsi normale? Solo un maschio che fa il maschio e ci scherza sopra”. Pare quindi che Activision non abbia preso provvedimenti per quel dipendente fino ad una segnalazione avvenuta la scorsa estate. C’è da dire che, nonostante le battute di cattivo gusto che potrebbero aver ferito alcuni colleghi, riprenderlo invece che licenziarlo direttamente, probabilmente, poteva essere la scelta migliore.