Addio Origin, non ci mancherai per nulla

Electronic Arts ha annunciato la fine del supporto per EA Origin, la sua applicazione per PC, a partire dal 17 aprile 2025. L'azienda invita gli utenti a migrare alla nuova EA App per mantenere l'accesso ai giochi acquistati e alle nuove uscite.

Questa decisione segna la fine di un'era durata 14 anni, in cui EA aveva tentato di creare un'alternativa a Steam per la distribuzione digitale dei propri giochi. La mossa riflette il cambiamento delle strategie di EA nel mercato dei videogiochi per PC.

La principale motivazione dietro questa scelta è tecnica: Microsoft ha interrotto il supporto per i sistemi operativi a 32-bit, rendendo difficile mantenere attiva l'app Origin. EA App, il nuovo launcher dell'azienda, richiede un sistema operativo Windows a 64-bit.

Gli utenti che ancora utilizzano Origin hanno circa un anno di tempo per effettuare la migrazione. EA assicura che tutti i giochi e i progressi saranno trasferiti senza problemi alla nuova piattaforma.

Questa decisione di EA riflette un più ampio cambiamento nel settore. Mentre in passato molti publisher hanno tentato di creare piattaforme proprietarie, oggi c'è una tendenza a consolidare la presenza su store più popolari come Steam.

Infatti, oltre che sulla sua applicazione ufficiale, la maggior parte dei videogiochi di Electronic Arts è ora disponibile anche sullo store di Valve. Questa strategia multi-piattaforma permette a EA di raggiungere un pubblico più ampio, pur mantenendo il controllo diretto sulla distribuzione attraverso EA App.

Per gli utenti, la chiusura di Origin significa doversi adattare a un nuovo software, ma potrebbe anche portare a un'esperienza più streamlined e aggiornata per accedere ai giochi EA su PC. Anche perché bisogna essere onesti, Origin era probabilmente uno dei client PC più pesanti e mal gestiti nel mondo videoludico. La nuova EA App è drasticamente migliore sotto praticamente qualsiasi aspetto, di conseguenza la migrazione sarà anche più facile del dovuto.