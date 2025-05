Il case per PC dedicato a DOOM ti osserva mentre giochi

Durante il Computex 2025, i visitatori hanno potuto ammirare un'insolita attrazione: un teschio metallico, in scala 1:1, che è parte integrante della nuova edizione speciale di un case per PC, targato Havn, ispirato a DOOM.

Ovviamente non si tratta solo di un semplice vezzo estetico, ma di una versione speciale dell'acclamato case Havn HS 420, già acclamato dalla critica e considerato come uno dei migliori case per PC sul mercato. La nuova edizione dedicata a "DOOM: The Dark Ages" (che potete trovare su Amazon) si presenta in una distintiva colorazione verde Doom Slayer, arricchita da sigilli bianchi serigrafati sui pannelli frontali in vetro stile acquario. La vera peculiarità, tuttavia, risiede nei due teschi metallici posizionati all'interno, pronti a osservare con sguardo giudicante ogni vostra mossa durante le sessioni di gioco.

Sebbene i dettagli definitivi sulla commercializzazione non siano ancora stati confermati, sappiamo che questa edizione speciale sarà disponibile nel prossimo futuro a un prezzo simile alla versione standard non-VGPU dell'HS 420.

Un'apocalisse demoniaca non è mai stata così elegante.

La disponibilità sarà, ovviamente, limitata a livello mondiale, ma probabilmente supererà quella delle schede grafiche DOOM Edition ROG Astral RTX 5080, commercializzate in sole 666 unità nel mondo. Osservando attentamente l'interno del case, si notano i due teschi metallici: quello più grande, posizionato sul lato destro, è stato svuotato per permettere l'inserimento del serbatoio del sistema di raffreddamento a liquido, mentre quello più piccolo funge da supporto per la GPU.

Il 2025 si sta rivelando un anno particolarmente generoso per gli appassionati della saga di DOOM. La scheda ROG RTX 5080, e il case di Havn, non sono gli unici prodotti ad aver ricevuto un restyling ispirato a "DOOM: The Dark Ages". Perfino Colorful ha deciso di adornare la sua linea Meow di accessori per PC, presentandone una variante a tema DOOM durante il COMPUTEX di quest'anno, creando un contrasto surreale tra l'estetica violenta di DOOM e il design tenero e "puccioso" dei suoi prodotti.

Questa tendenza evidenzia come l'hardware gaming stia sempre più abbracciando collaborazioni tematiche che travalicano il semplice miglioramento prestazionale, puntando a trasformare il PC in un vero e proprio oggetto di design e da collezione. La linea sottile tra funzionalità e feticismo estetico non è mai stata così affascinante, specialmente quando include teschi metallici pronti a vegliare sulle nostre sessioni di gioco.