Age of Empire 4: un leak ha svelato la data di uscita?

Age of Empire 4 è uno dei titoli più attesi dagli sviluppatori: ecco quando potremo giocare al nuovo gioco di Relic, secondo quanto riportato da un insider.

Continuano i leak di Braldryr, che nelle ultime ore ha svelato sempre più dettagli per quanto riguarda i giochi e i servizi che saranno presentati durante l’E3 2019 da Microsoft. La conferenza sarà densa di novità, stano a quanto riportato dal leaker, e uno dei grandi nomi che scenderanno in campo sarà quello di Age of Empire 4. Il nuovo ed estremamente atteso capitolo della serie strategica a sfondo storico sviluppata da Relic Entertainment dovrebbe ricevere una data di uscita, oltre che un video di gameplay.

Secondo l’insider, infatti, verrà mostrato un filmato di Age of Empire 4 che illustrerà le principali novità introdotte da questo capitolo e, sopratutto, verrà indicata un periodo di uscita: la stagione natalizia 2020.

Se quanto riportato fosse vero, Microsoft avrebbe ben due titoli di un certo peso nello stesso periodo (anche Halo Infinite, secondo i rumor, uscirà a Natale 2020). Inoltre, l’autunno 2020 è il periodo più credibile per l’arrivo delle nuove console, quindi si tratterebbe di un’accoppiata perfetta per dare una spinta a Xbox Scarlett (che, sempre secondo il leaker, sarà mostrata solo in parte durante l’E3 2019).

Ovviamente questi sono solo rumor e la credibilità dell’insider è ancora tutta da verificare. Non possiamo fare altro, per ora, se non attendere l’inizio dell’E3 2019 e delle conferenze: se volete sapere esattamente quando andranno in onda tutti gli eventi della kermesse losangelina, potete trovare tutte le informazioni nel nostro articolo dedicato e costantemente aggiornato.