Age of Empires 4: sviluppatori intenzionati a portare il gioco su console?

Durante la scorsa settimana siamo stati testimoni del tanto chiacchierato X019 ovvero l’evento Microsoft tenutosi in occasione della FanFest di Londra. Durante questa “fiera” la casa di Redmond è riuscita in gran parte a soddisfare i fan presentando svariate novità legate sia ai vari servizi offerti da Xbox sia ai giochi dell’ammiraglia verde. Tra le nuove IP come Everwild e Grounded siamo stati testimoni anche di un “ritorno” abbastanza rumoreggiato prima della fiera, ovvero quello dedicato alla saga di Age of Empires.

Il quarto capitolo di questa fenomenale saga che ha segnato il genere RTS è stato ufficialmente confermato durante X019 mostrandosi in un primissimo teaser trailer. Oltre a qualche prima informazione riguardante il titolo non siamo venuti a scoprire granché su questo Age of Empires 4. Sappiamo però con certezza che il titolo uscirà (almeno in prima fase) soltanto su PC. Tuttavia stando al team di sviluppo dietro il progetto le intenzioni finali sarebbero abbastanza diverse.

Secondo le parole di Shannon Lofis ed Adam Isgreen l’intero team di sviluppo si starebbe concentrando nel creare un titolo degno della saga. Ovviamente per fare tutto ciò il team necessita di tempo per sviluppare al meglio il prodotto. Proprio per questo motivo i ragazzi dietro ad Age of Empires 4 non sarebbero intenzionati per adesso a portare il gioco su Xbox One (o la futura Scarlett).

“Siamo consapevoli del fatto che ormai i giocatori tendono a “plasmarsi” intorno a piattaforme diverse dal PC. Sicuramente valuteremo tutte le opzioni rimaste, ma finché non avremmo un titolo ottimo per PC una versione console non rientrerà tra le nostre priorità.”

Quindi se vorrete giocare ad Age of Empires 4 il prima possibile purtroppo vi toccherà accontentarvi della versione PC. Sicuramente le parole dei due producer danno speranza di vedere in futuro anche delle versioni console. Fateci sapere, come sempre, cosa ne pensate voi di tutte queste dichiarazioni!