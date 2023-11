Agent, ecco perché il gioco di Rockstar non è mai uscito

L'ex direttore tecnico di Rockstar Games, Obbe Vermeij, ha recentemente gettato luce sul destino del misterioso thriller spionistico "Agent," annunciato nel lontano 2009 come esclusiva per PlayStation 3 e misteriosamente scomparso nel nulla.

In un approfondito post sul suo blog, Vermeij ha svelato dettagli cruciali sulla genesi e la fine tragica di del progetto che ha visto la luce presso lo studio Rockstar North, in Scozia. Il gioco, inizialmente entusiasmante, è stato destinato a rimanere nell'ombra a causa delle pressioni legate allo sviluppo del celebre Grand Theft Auto 5.

"Abbiamo davvero iniziato a lavorarci intensamente per oltre un anno. Ricordo di aver contribuito a una scena di inseguimento sulla neve con sparatorie," ha condiviso Vermeij, aggiungendo che la produzione di "Agent" è stata gradualmente soffocata dalle esigenze di GTA 5. "Il gioco non stava progredendo come speravamo. Era inevitabile che l'intera compagnia avrebbe dovuto concentrarsi sul prossimo capitolo di Grand Theft Auto."

Il gioco, noto anche con il soprannome interno di "Jimmy" (un termine scozzese per James), era concepito come un thriller spionistico ambientato negli anni '70, differenziandosi dalla struttura aperta di Grand Theft Auto con una narrazione più lineare. Le location promettenti includono una città mediterranea francese, una stazione sciistica svizzera, Il Cairo e, in un climax tipico di James Bond, uno spettacolare scontro a fuoco con laser nello spazio.

Nonostante le speranze alimentate da immagini trapelate nel 2015 e rinnovi di marchi registrati, "Agent" è destinato a restare un progetto incompiuto. Nel 2018, ogni speranza è svanita con l'abbandono dei marchi registrati, e nel 2021, persino il sito web dedicato al gioco è stato chiuso.

Insomma, questo gioco (mai ufficialmente cancellato) non riusciremo mai a vederla. Non ci resta che aspettare nell'IP di IO Interactiva dedicata a 007 per sperare di venire un prodotto spionistico di livello (o sul remake tanto atteso di Splinter Cell).